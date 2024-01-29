Aslan'ın konuğu Gaziantep FK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-kırmızılı takımın en büyük güvencesi yine taraftarı olacak. Evinde oynadığı son 28 maçta lig 26 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Galatasaray yenilgi yüzü görmedi. Ayrıca bu sezon ligde Rams Park'ta çıktığı 11 maçı da kaybetmeyen Cimbom, Gaziantep karşısında bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan haftaya 16. sırada giren Gaziantep de puan veya puanlarla ayrılıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

İKİ YILDIZ SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim, tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Ziyech ve Bakambu maçta görev yapamayacak. Bu arada Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu ise maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor

ICARDI SAHADA

Trabzonspor ve İstanbulspor maçlarında oyuna sonradan giren Mauro İcardi, Gaziantep FK karşısında ilk 11'de olacak. Arjantinli golcüyü 10 numarada Mertens, kenarlardan Kerem Aktürkoğlu ve Zaha tamamlayacak. Sacha Boey'yi Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılı takımda bugün sağ bekte Kaan Ayhan görev yapacak.

57 PUAN UĞURU

Okan Buruk, efsane sezonun izinde yoluna devam ediyor. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığı 1999- 2000 sezonunda ligde ilk 22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi ile 57 puan toplamıştı. O efsane kadroda futbolcu olarak yer alan Okan Buruk, teknik direktörlüğünde aynı başarıyı yakaladı ve 22 haftada 57 puana ulaştı.

G.ANTEP'TE 5 EKSİK

Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımda bulunan Gradel ile sarı kart cezalıları Ogün Özçiçek ve Mustafa Eskihellaç, bugün forma giyemeyecek. Ayrıca tedavileri devam eden Acosta ve Ömürcan Artan da takımlarını yalnız bırakacak.