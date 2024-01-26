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Icardi kükredi

G.Saray’ın gol makinesi Mauro İcardi, İstanbulspor’u boş geçmedi. 46’da oyuna giren Arjantinli penaltıdan bir gol atarken, bir kafa golü VAR kararıyla iptal edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Icardi kükredi

G.Saray, Süper Lig'in 22. Haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken, Mauro İcardi gecenin yıldızlarından biri olmayı başardı. F.Bahçe derbisinde sakatlandıktan sonra geçen haftaki Trabzonspor derbisinde 8 dakika oynayan, dün de 46'da oyuna giren Arjantinli oyuncu, farkını bir kez daha ortaya koydu. İcardi oyuna girmesiyle birlikte takımını ateşlerken, 67'de topu kafayla filelere gönderdi. Ancak yıldız oyuncunun golü, yaklaşık 5 dakika süren VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Arjantinli yıldız buna rağmen vazgeçmedi. Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda Kerem'den seken topu alan İcardi, kaleci Alp Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı kullanın yıldız futbolcu, takımının üçüncü golünü atarak perdeyi kapatan isim oldu. Lig'deki son golünü 48 gün önce Adana Demirspor'a atan İcardi, bu sezonki gol sayısını 13'e çıkarttı.

SARI SAÇLARI 'VAR'A TAKILDI

İstanbulspor maçında ikinci yarıda oyun giren Mauro İcardi, 67'nci dakika topa kafayla filelere gönderdi. Arjantinli yıldızın golü, yaklaşık 5 dakika süren VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

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