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GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı var mı? Okan Buruk açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonu basın toplantısı düzenledi. Buruk, editörümüz Enes Cevahirci'nin Barış Alper Yılmaz ile ilgili sakatlık sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 11:44 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 11:57
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ENES CEVAHİRCİ
GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı var mı? Okan Buruk açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray konuk ettiği İstanbulspor'u Kerem Aktürkoğlu(2) ve Icardi'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası basın toplantısında fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Barış Alper Yılmaz ile ilgili sorusuna yanıt verdi.

"POZİSYON BİRAZ SERTTİ"

Okan Buruk, editörümüz Enes Cevahirci'nin "Barış Alper'i bugün tedbir amaçlı mı oyundan çıkarttınız, yoksa ciddi bir sakatlık problemi var mı?" sorusuna, "Önemli bir şey gözükmedi. Pozisyon biraz sertti, korktum, bileğe gelen ağrıyı bazen baştan hissetmezsiniz, devamında sorun olur. Eksik kalmayalım diye oyundan çıkarttım. Rakipte 10 kişi kaldığı için değişiklik yaptım. Gözüken önemli bir sakatlık problemi yok." yanıtını verdi.

İstanbulspor'da Mendy Mamadou, Barış Alper Yılmaz'a 90. dakikada yaptığı faul sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Okan Buruk oyuncusunu tedavisinin ardıdandan oyundan aldı.

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