GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hareketli geçiyor. Transferde birçok yıldızla temas halinde olan sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncular hakkında da karar veriliyor. Bir süredir son durumu merak konusu olan takımın yıldız ismi Lucas Torreira hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Böylelikle puanını 54 yapan Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe'nin arkasında zirve takibini sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de boy gösteren Aslan, bütün kulvarlarda yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Öte yandan sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminin başlamasıyla transfer mesaisine de başladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde önemli bir hamle yaptı.
GALATASARAY'DA LUCAS TORREIRA MÜJDESİ!
Takvim'in haberine göre Galatasaray yönetimi, performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Lucas Torreira ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.
27 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu, şu anda kazandığı ücret olan 2 milyon 750 bin Euro üzerinden 2 yıllık kontrata ikna ettiği bildirildi.
Galatasaray yönetimi, 2026'ya kadar kontratı bulunan Torreira ile 2 yıllık yeni kontratı konusunda anlaşma sağladı.
AÇIKLAMA YAKINDA YAPILACAK!
Sarı-kırmızılı kurmayların bu gelişmeyi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklayacağı da belirtildi.
Uruguaylı ön libero, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 61 resmi maça çıktı.
Galatasaray, Lucas Torreira'yı 8 Ağustos 2022'de Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli oyuncu, orta sahada defansif anlamda takımın sigortası konumunda.
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