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GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hareketli geçiyor. Transferde birçok yıldızla temas halinde olan sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncular hakkında da karar veriliyor. Bir süredir son durumu merak konusu olan takımın yıldız ismi Lucas Torreira hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 10:09
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GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oldu.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'ın golleri, Wilfried Zaha (2), Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Böylelikle puanını 54 yapan Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe'nin arkasında zirve takibini sürdürdü.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de boy gösteren Aslan, bütün kulvarlarda yoluna emin adımlarla devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Öte yandan sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminin başlamasıyla transfer mesaisine de başladı.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde önemli bir hamle yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

GALATASARAY'DA LUCAS TORREIRA MÜJDESİ!
Takvim'in haberine göre Galatasaray yönetimi, performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Lucas Torreira ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

27 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu, şu anda kazandığı ücret olan 2 milyon 750 bin Euro üzerinden 2 yıllık kontrata ikna ettiği bildirildi.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray yönetimi, 2026'ya kadar kontratı bulunan Torreira ile 2 yıllık yeni kontratı konusunda anlaşma sağladı.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

AÇIKLAMA YAKINDA YAPILACAK!
Sarı-kırmızılı kurmayların bu gelişmeyi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklayacağı da belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Uruguaylı ön libero, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 61 resmi maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Lucas Torreira'yı 8 Ağustos 2022'de Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli oyuncu, orta sahada defansif anlamda takımın sigortası konumunda.

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