GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray yönetimi, 2026'ya kadar kontratı bulunan Torreira ile 2 yıllık yeni kontratı konusunda anlaşma sağladı.

AÇIKLAMA YAKINDA YAPILACAK!

Sarı-kırmızılı kurmayların bu gelişmeyi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklayacağı da belirtildi.