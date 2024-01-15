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GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki Belçikalı yıldız Dries Mertens, geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 11:21
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GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

Sezon sonunda Galatasaray'a veda edecek olan Dries Mertens geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

Kariyeriyle ilgili karar vermek için erken olduğunu belirten 36 yaşındaki Belçikalı futbolcu, eski kulübü PSV'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

Deneyimli futbolcu, PSV ile ilgili bir soru üzerine, "PSV'ye geri dönmek mi? Hayır, bana ihtiyaçları yok" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

36 yaşındaki deneyimli isim, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

Mertens bu mücadelelerde 4 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

DRIES MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven, Napoli ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibi Napoli'de oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

36 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...

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