GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı

Sezon sonunda Galatasaray'a veda edecek olan Dries Mertens geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kariyeriyle ilgili karar vermek için erken olduğunu belirten 36 yaşındaki Belçikalı futbolcu, eski kulübü PSV'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.