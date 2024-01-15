GALATASARAY HABERLERİ - Mertens PSV'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki Belçikalı yıldız Dries Mertens, geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. (GS transfer haberleri)
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36 yaşındaki deneyimli isim, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı.
Mertens bu mücadelelerde 4 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
DRIES MERTENS KİMDİR?
6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven, Napoli ve Galatasaray formaları giydi.
2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibi Napoli'de oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.
36 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.
1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...
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