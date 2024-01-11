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PSG kancası

Mukiele’yi Bayern’e satmaya hazırlanan Fransız ekibi, alternatif olarak Sacha Boey’yi listesine aldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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PSG kancası

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmaya çalıştığı Sacha Boey'in talipleri her geçen gün artıyor. Yaz transfer döneminde Bournemouth'tan 12 milyon euro'luk teklif alan Boey'ye İngiltere'nin ardından Fransa'dan ilgi başladı. Dünya devi PSG, 2000 doğumlu sağ beki gündemine aldı. Mukiele'yi Bayern Münih'e satmaya hazırlanan Fransız kulübü, alternatif olarak Sacha Boey'yi belirledi. Fransa A Mili Takımı hayali kuran ve basamak atlamak isteyen Boey'in Fransız kulübüne sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray, 20 milyon euro'dan aşağıya oyuncuyu bırakmak istemiyor.

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Dizinde ağrıları olan Boey, Sivas'a götürülmedi. Bugün yerine yine Kaan Ayhan görev yapacak.

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