TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

YÖNETİMİN OLIVEIRA PLANI Yönetimin de Okan Buruk'un Fofana ismine sıcak bakması sonrası sakatlığı sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Sergio Oliveira'ya kontrat dondurma teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Portekizli yıldızın teklifi kabul etmesi halinde yönetimin Fofana'yı kiralamak için Al-Nassr ile masaya oturacağı da gelen haberler arasında.