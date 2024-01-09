TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sergio Oliveira'nın sakatlığının ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar yıldız oyuncuya kancayı taktı. Galatasaray yönetimi oyuncuya kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını maça hazırlarken diğer yandan transfer listesini oluşturuyor.
Deneyimli hocanın devre arasında takviye istediği öğrenildi.
Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Cimbom, orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı takıma menajerler tarafından Suudi ekibi Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Seko Fofana teklif edildi.
Aslan ilk etapta Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı düşünüyordu.
Ardından bu mevkiye transfer yapmayı planlayan Cimbom'un Fransız yıldızın son haftalardaki etkili performansı sonrası yıldız futbolcuyla yola devam etmeyi düşündüğü belirtildi.
YÖNETİMİN OLIVEIRA PLANI
Yönetimin de Okan Buruk'un Fofana ismine sıcak bakması sonrası sakatlığı sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Sergio Oliveira'ya kontrat dondurma teklifinde bulunacağı öğrenildi.
Portekizli yıldızın teklifi kabul etmesi halinde yönetimin Fofana'yı kiralamak için Al-Nassr ile masaya oturacağı da gelen haberler arasında.
Fofana bu sezon başında 25 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına transfer oldu.
Suudi ekibinde 19 maça çıkıp 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
28 yaşındaki yıldızın takımıyla olan kontratı 2026'da sona erecek.
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