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TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sergio Oliveira'nın sakatlığının ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar yıldız oyuncuya kancayı taktı. Galatasaray yönetimi oyuncuya kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını maça hazırlarken diğer yandan transfer listesini oluşturuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Deneyimli hocanın devre arasında takviye istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Cimbom, orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı takıma menajerler tarafından Suudi ekibi Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Seko Fofana teklif edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Aslan ilk etapta Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı düşünüyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Ardından bu mevkiye transfer yapmayı planlayan Cimbom'un Fransız yıldızın son haftalardaki etkili performansı sonrası yıldız futbolcuyla yola devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

YÖNETİMİN OLIVEIRA PLANI

Yönetimin de Okan Buruk'un Fofana ismine sıcak bakması sonrası sakatlığı sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Sergio Oliveira'ya kontrat dondurma teklifinde bulunacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Portekizli yıldızın teklifi kabul etmesi halinde yönetimin Fofana'yı kiralamak için Al-Nassr ile masaya oturacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Fofana bu sezon başında 25 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

Suudi ekibinde 19 maça çıkıp 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şampiyonluk hamlesi! Oliveira'nın yerine geliyor

28 yaşındaki yıldızın takımıyla olan kontratı 2026'da sona erecek.

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