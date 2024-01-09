Galatasaray 17'lik yıldızı listeye aldı! Rota Danimarka
Son dakika spor haberi: Transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray'da genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veriliyor. Hummalı bir çalışma içinde olan sarı-kırmızılılar, rotayı Danimarka'ya çevirdi. 17 yaşındaki genç yıldız adayı için düğmeye basıldı. İşte detaylar...
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Galatasaray'ın transfer döneminde yıldız futbolcuların yanında gençlere de yatırım yapacağı öğrenildi.
Kurmaylar bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre yönetimin Danimarka 1. Lig ekiplerinden HB Köge'de forma giyen 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Efe Bayrak'ı gündemine aldığı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı kurmayların genç futbolcu için kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayacağı da gelen haberler arasında.
Genç oyuncu bu sezon takımıyla birlikte 17 maça çıktı.
Yetenekli futbolcu bu maçlarda 1382 dakika sahada kaldı.
Efe oynadığı süre içerisinde 4 sarı kart gördü.
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