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Galatasaray 17'lik yıldızı listeye aldı! Rota Danimarka

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray'da genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veriliyor. Hummalı bir çalışma içinde olan sarı-kırmızılılar, rotayı Danimarka'ya çevirdi. 17 yaşındaki genç yıldız adayı için düğmeye basıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray 17'lik yıldızı listeye aldı! Rota Danimarka

Sarı-kırmızılı takımda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray 17'lik yıldızı listeye aldı! Rota Danimarka

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa Galatasaray'da Okan Buruk, yapılacak takviyeleri belirledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray 17'lik yıldızı listeye aldı! Rota Danimarka

Kolları sıvayan yönetim, devre arasında önemli takviler yapacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray 17'lik yıldızı listeye aldı! Rota Danimarka

Galatasaray'ın transfer döneminde yıldız futbolcuların yanında gençlere de yatırım yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray 17'lik yıldızı listeye aldı! Rota Danimarka

Kurmaylar bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray 17'lik yıldızı listeye aldı! Rota Danimarka

Takvim'in haberine göre yönetimin Danimarka 1. Lig ekiplerinden HB Köge'de forma giyen 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Efe Bayrak'ı gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray 17'lik yıldızı listeye aldı! Rota Danimarka

Sarı-Kırmızılı kurmayların genç futbolcu için kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray 17'lik yıldızı listeye aldı! Rota Danimarka

Genç oyuncu bu sezon takımıyla birlikte 17 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray 17'lik yıldızı listeye aldı! Rota Danimarka

Yetenekli futbolcu bu maçlarda 1382 dakika sahada kaldı.

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