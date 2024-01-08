Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar sezon başında İtalya'ya gönderdiği yıldız oyuncuyu geri çağırma kararı aldı. Transferi ünlü gazeteci resmen açıkladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 01:39 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 01:47
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Sarı kırmızılıar konuk ettiği rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim(2) ve Zaha kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Puanını 47 yapan sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılılarda ocak transfer harekatı başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Orta sahada Sergio Oliveira'nın sakatlığı sonrası Okan Buruk flaş bir karar aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Galatasaray, sezon başında Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu geri çağırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Fabrizio Romano'nun haberine göre, 5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Berkan Kutlu, önümüzdeki günlerde Galatasaray'a geri dönecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Genoa, Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 250 bin Euro ödemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

25 yaşındaki orta saha oyuncu Genoa'da 8 maça çıktı. İtalya'da beklentilerin altında kalan milli oyuncu gol ve asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Sezonun ikinci yarısında yoğun maç trafiğinin olacak olması sebebiyle Okan Buruk oyuncusunu rotasyonda değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezonun şampiyonluğunda kritik maçlarda göstermiş olduğu katkıyla tecrübeli çalıştırıcının güvenini kazanmıştı.

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