TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi! Ünlü gazeteci açıkladı
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar sezon başında İtalya'ya gönderdiği yıldız oyuncuyu geri çağırma kararı aldı. Transferi ünlü gazeteci resmen açıkladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 01:39 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 01:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Puanını 47 yapan sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılılarda ocak transfer harekatı başladı.
Orta sahada Sergio Oliveira'nın sakatlığı sonrası Okan Buruk flaş bir karar aldı.
Galatasaray, sezon başında Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu geri çağırdı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, 5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Berkan Kutlu, önümüzdeki günlerde Galatasaray'a geri dönecek.
Genoa, Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 250 bin Euro ödemişti.
25 yaşındaki orta saha oyuncu Genoa'da 8 maça çıktı. İtalya'da beklentilerin altında kalan milli oyuncu gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Sezonun ikinci yarısında yoğun maç trafiğinin olacak olması sebebiyle Okan Buruk oyuncusunu rotasyonda değerlendirme kararı aldı.
Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezonun şampiyonluğunda kritik maçlarda göstermiş olduğu katkıyla tecrübeli çalıştırıcının güvenini kazanmıştı.
Galatasaray karinde 82 maça çıkan Berkan Kutlu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER