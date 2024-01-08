GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, Afrika Uluslar Kupası'na gitmemişti. Sarı-kırmızılıların efsane oyuncularından Didier Drogba, vatandaşı Zaha'nın milli takıma alınmamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (GS spor haberleri)
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Fildişi Sahilli yıldız şunları söyledi:
"Milli takım konusunda Galatasaray'da kalıp fiziksel seviyemi tamamlayıp kendimi burada ispat etme zorunda olduğum için karşılıklı konuşarak gitmedim."
Deneyimli oyuncu kulüpteki durumuyla ilgili ise, "Hakkımızda ortaya atılan maaş konuları ve kronik gibi durumlara sadece gülüyoruz. Galatasaray'da taraftarın beni sahiplenmesi ve sabırla beklemesini hissediyorum" sözlerini sarf etti.
DROGBA'DAN ZAHA SÖZLERİ
Fildişi Sahilli efsane Didier Drogba, Zaha'nın Afrika Kupası kadrosuna alınmamasıyla ilgili konuştu.
Drogba yaptığı açıklamada, "Oyuncuları duyguları kullanarak seçmemeliyiz. Zaha'nın milli takımda yer almayı hak ettiğine inanıyorum. Ülke olarak onun kalitesine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
WILFRIED ZAHA KİMDİR?
10 Kasım 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Wilfried Zaha, kariyerine Crystal Palace altyapısında başladı.
Yıldız futbolcu Manchester United ve Cardiff'te forma giydikten sonra 2015'te Crystal Palace'a döndü.
Alt yaş milli takımlarından İngiltere'de forma giyen Zaha, A milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandı.
Zaha, Fildişi formasıyla çıktığı 31 maçta 5 gole imzasını attı.
31 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...
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