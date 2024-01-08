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GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, Afrika Uluslar Kupası'na gitmemişti. Sarı-kırmızılıların efsane oyuncularından Didier Drogba, vatandaşı Zaha'nın milli takıma alınmamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 11:33
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GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afika Uluslar Kupası'nda mücadele etmeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

Sarı-kırmızılıların yıldız ismi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

Afrika basınına konuşan Wilfried Zaha, milli takıma kendi tercihi nedeniyle gitmediğini açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

Fildişi Sahilli yıldız şunları söyledi:

"Milli takım konusunda Galatasaray'da kalıp fiziksel seviyemi tamamlayıp kendimi burada ispat etme zorunda olduğum için karşılıklı konuşarak gitmedim."

GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

Deneyimli oyuncu kulüpteki durumuyla ilgili ise, "Hakkımızda ortaya atılan maaş konuları ve kronik gibi durumlara sadece gülüyoruz. Galatasaray'da taraftarın beni sahiplenmesi ve sabırla beklemesini hissediyorum" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

DROGBA'DAN ZAHA SÖZLERİ

Fildişi Sahilli efsane Didier Drogba, Zaha'nın Afrika Kupası kadrosuna alınmamasıyla ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

Drogba yaptığı açıklamada, "Oyuncuları duyguları kullanarak seçmemeliyiz. Zaha'nın milli takımda yer almayı hak ettiğine inanıyorum. Ülke olarak onun kalitesine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

10 Kasım 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Wilfried Zaha, kariyerine Crystal Palace altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

Yıldız futbolcu Manchester United ve Cardiff'te forma giydikten sonra 2015'te Crystal Palace'a döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

Alt yaş milli takımlarından İngiltere'de forma giyen Zaha, A milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

Zaha, Fildişi formasıyla çıktığı 31 maçta 5 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

31 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...

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