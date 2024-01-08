GALATASARAY HABERLERİ - Drogba'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

Fildişi Sahilli yıldız şunları söyledi: "Milli takım konusunda Galatasaray'da kalıp fiziksel seviyemi tamamlayıp kendimi burada ispat etme zorunda olduğum için karşılıklı konuşarak gitmedim."

Deneyimli oyuncu kulüpteki durumuyla ilgili ise, "Hakkımızda ortaya atılan maaş konuları ve kronik gibi durumlara sadece gülüyoruz. Galatasaray'da taraftarın beni sahiplenmesi ve sabırla beklemesini hissediyorum" sözlerini sarf etti.