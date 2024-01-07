Haberler Galatasaray Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

Son dakika spor haberi: Stoper transferi için harekete geçen Galatasaray, listesine yıldız isimleri aldı. Girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılıların eski Fenerbahçeli Attila Szalai ile ilgilendiği iddia edilmişti. Macar stoperin babası, Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 12:14 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 12:16
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BURAK ŞENTÜRK
Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

Hoffenheim'dan ayrılması gündeme gelen Macar stoper Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması geldi.

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

Sol bek, orta saha ve stoper mevkilerine takviye düşünen Cimbom, girişimlerini hızlandırdı.

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

Victor Nelsson'un ayrılma ihtimalinin artması üzerine harekete geçen yönetim, stoper transferi için düğmeye bastı.

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden kurmaylar, listesine yıldız isimleri aldı.

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

Stoper arayışında olan Aslan'ın, Hoffenheim'dan ayrılacağı öne sürülen Attila Szalai'nin peşine düştüğü iddia edilmişti.

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

Sarı-kırmızılıların başarılı savunmacıyı kiralamak istediği gündeme geldi.

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

Attila Szalai'nin babası, oğlunun son durumuyla ilgili konuştu.

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

Macar basınına konuşan baba Szalai, Galatasaray iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

İşte o sözler...

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

"BU TÜR HABERLER SİNİR BOZUCU"
"Bu tür haberler oldukça sinir bozucu. Asla asla deme ancak bu iddiaların gerçeklikle hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum.

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

"GALATASARAY DAHA ÖNCEDEN İSTEDİ"
"O zamanlar Fatih Terim, Galatasaray'ın teknik direktörüyken Attila Szalai'yi çok istemişti. Bu doğruydu ancak şu anda ortaya çıkan dedikodular hakkında bir bilgim yok."

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

TAKIMDAN AYRILACAK MI?
Attila Szalai'nin son durumu hakkında konuşan baba Szalai, "Ocak ayının ne getireceğini bilmiyorum. Daha fazla yedek kulübesinde oturması kimsenin çıkarına olmaz." dedi.

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

25 yaşındaki futbolcunun çok çalıştığını ifade eden baba Szalai, oğlunun istediği süreleri bulamaması durumunda Hoffenheim'da kalmasının bir anlamı olmadığını ifade etti.

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

Öte yandan baba Szalai, yaklaşan Avrupa Şampiyonası açısından Attila Szalai'nin daha çok süre bulması gerektiğini belirtti.

Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

Bu sezon Hoffenhiem'da 5 maçta sahaya çıkan Attila Szalai, 334 dakika sahada kaldı.

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