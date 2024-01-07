Attila Szalai'nin babasından Galatasaray açıklaması! Transfer...

"BU TÜR HABERLER SİNİR BOZUCU"

"Bu tür haberler oldukça sinir bozucu. Asla asla deme ancak bu iddiaların gerçeklikle hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum.

"GALATASARAY DAHA ÖNCEDEN İSTEDİ"

"O zamanlar Fatih Terim, Galatasaray'ın teknik direktörüyken Attila Szalai'yi çok istemişti. Bu doğruydu ancak şu anda ortaya çıkan dedikodular hakkında bir bilgim yok."