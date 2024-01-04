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İngiliz basınından Galatasaray için sol bek iddiası!

Galatasaray'da Okan Buruk'un takviye istediği sol bek için sarı kırmızılı kurmayla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Devre arasında mutlaka sol bek transferi yapması beklenen Cimbom için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. İşte Ada basınının "G.Saray'a gidebilir" yorumunu yaptığı o isim... (GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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İngiliz basınından Galatasaray için sol bek iddiası!

Manchester United, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Sergio Reguilon'un kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı.

İngiliz basınından Galatasaray için sol bek iddiası!

27 yaşındaki sol bek, Tottenham'a geri dönecek. Bu haber Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan ve sol bek arayışlarında olan Galatasaray'ın dikkatini çekti.

İngiliz basınından Galatasaray için sol bek iddiası!

İngiliz basınında, 'Her an Reguilon sürprizi' yaşanabileceği yorumları yapılmaya başlanırken "G.Saray'a gidebilir" yorumu yapıldı.

İngiliz basınından Galatasaray için sol bek iddiası!

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Angelino'nun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Kazımcan Karataş da beklentileri karşılayamadı.

İngiliz basınından Galatasaray için sol bek iddiası!

Sarı-kırmızılı ekibin, listesindeki diğer isimse İtalya'da Roma forması giyen Spinazzola...

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