İngiliz basınından Galatasaray için sol bek iddiası!
Galatasaray'da Okan Buruk'un takviye istediği sol bek için sarı kırmızılı kurmayla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Devre arasında mutlaka sol bek transferi yapması beklenen Cimbom için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. İşte Ada basınının "G.Saray'a gidebilir" yorumunu yaptığı o isim... (GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ)
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Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Angelino'nun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Kazımcan Karataş da beklentileri karşılayamadı.
Sarı-kırmızılı ekibin, listesindeki diğer isimse İtalya'da Roma forması giyen Spinazzola...
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