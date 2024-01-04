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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde önceliğini sol bek bölgesine veren ve Angelino ile yollarını ayırmayı hedefleyen sarı kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. İngiliz basını yıldız oyuncu için Galatasaray'a gidebilir ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 08:58
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

Sarı kırmızılılar evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılıların ocak ayında kadrosunda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

Teknik heyetin raporu doğrultusunda sol bek ve orta saha takviyeleri yapılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Angelino'nun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

Kazımcan Karataş da beklentileri karşılayamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

Manchester United, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Sergio Reguilon'un kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

27 yaşındaki sol bek, Tottenham'a geri dönecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

Bu haber Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan ve sol bek arayışlarında olan Galatasaray'ın dikkatini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

İngiliz basınında, 'Her an Reguilon sürprizi' yaşanabileceği yorumları yapılmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

Sergio Reguilon bu sezon Manchester United formasıyla 12 maçta görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

27 yaşındaki İspanyol sol bek gol ve asist katkısı sağlayamadı. 10 milyon Euro piyasa değeri olan Reguilon'un sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!

Sarı-kırmızılı ekibin, listesindeki diğer isimse İtalya'da Roma forması giyen Spinazzola...

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