GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler sol bek müjdesini verdi!
Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde önceliğini sol bek bölgesine veren ve Angelino ile yollarını ayırmayı hedefleyen sarı kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. İngiliz basını yıldız oyuncu için Galatasaray'a gidebilir ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Teknik heyetin raporu doğrultusunda sol bek ve orta saha takviyeleri yapılacak.
Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Angelino'nun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.
Kazımcan Karataş da beklentileri karşılayamadı.
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Manchester United, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Sergio Reguilon'un kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı.
27 yaşındaki sol bek, Tottenham'a geri dönecek.
Bu haber Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan ve sol bek arayışlarında olan Galatasaray'ın dikkatini çekti.
İngiliz basınında, 'Her an Reguilon sürprizi' yaşanabileceği yorumları yapılmaya başladı.
Sergio Reguilon bu sezon Manchester United formasıyla 12 maçta görev aldı.
27 yaşındaki İspanyol sol bek gol ve asist katkısı sağlayamadı. 10 milyon Euro piyasa değeri olan Reguilon'un sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.
Sarı-kırmızılı ekibin, listesindeki diğer isimse İtalya'da Roma forması giyen Spinazzola...
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