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Kaleye tangocu

Muslera’nın yerine kaleci arayışlarına başlayan G.Saray, Atalanta’dan Musso’yu gündemine aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Kaleye tangocu

Galatasaray'ın kalesinde gelecek sezon değişiklik yaşanacak gibi görünüyor. Sarı-kırmızılı takımın 37 yaşındaki Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Uruguaylı eldivenin ilerleyen yaşını düşünerek kaleci arayışlarına başlayan sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı

BİLGİ İSTEDİ

Sarı-kırmızılıların gündemine son olarak Atalanta forması giyen Juan Musso geldi. Galatasaray yönetiminin, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 29 yaşındaki kalecinin durumuyla ilgili bilgi istediği bildirildi. 2021'de Atalanta'ya katılan Musso, bu sezon forma giydiği 15 karşılaşmada kalesinde 16 gol gördü. 7 maçta ise hiç gol yemedi.

Musso, Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

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