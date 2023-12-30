Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın önceliklerinden biri de sol bek transferi...
Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı Angelino'dan istediği katkıyı alamadı.
İspanyol sol bek, Galatasaray formasıyla 20 maça çıkması halinde sözleşmesindeki şartlı zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Şu ana kadar 19 maça çıkan Angelino'nun sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki futbolcunun geri dönüşü için RB Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'da rotasyondaki diğer sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş da beklenen performans sergileyemedi.
Bu bölgede hücüm oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı kullanan sarı-kırmızılılar, sol bek transferi için kolları sıvadı.
SPINAZZOLA'YA KANCA
Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Roma forması giyen Leonardo Spinazzola için hareket geçti.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TALİPLERİ VAR
Haberde İtalyan sol beke Suudi Arabistan'dan iki kulübün daha teklif yaptığı belirtildi.
Leonardo Spinazzola bu sezon Roma formasıyla 15 maça çıktı.
İtalyan futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Spinazzola'nın Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
1.86 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.
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