Haberler Galatasaray Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 10:25
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Cimbom, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle yarıştığı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın önceliklerinden biri de sol bek transferi...

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı Angelino'dan istediği katkıyı alamadı.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

İspanyol sol bek, Galatasaray formasıyla 20 maça çıkması halinde sözleşmesindeki şartlı zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Şu ana kadar 19 maça çıkan Angelino'nun sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki futbolcunun geri dönüşü için RB Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Galatasaray'da rotasyondaki diğer sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş da beklenen performans sergileyemedi.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Bu bölgede hücüm oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı kullanan sarı-kırmızılılar, sol bek transferi için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

SPINAZZOLA'YA KANCA

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Roma forması giyen Leonardo Spinazzola için hareket geçti.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TALİPLERİ VAR

Haberde İtalyan sol beke Suudi Arabistan'dan iki kulübün daha teklif yaptığı belirtildi.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Leonardo Spinazzola bu sezon Roma formasıyla 15 maça çıktı.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

İtalyan futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Spinazzola'nın Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Meksikalı golcüye teklif!
Flaş karar! Parası ödenip gönderilecek
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? | 📅1 Ocak tatil mi, yarım gün mü?
TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? | Milli Piyango teselli ikramiyesi kimlere verilir? Çeyrek, yarım, tam bilet
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Aralık rakamları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman? Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman? 11:17
Kartal ve Fırtına Arsenal'li yıldızın peşinde! Kartal ve Fırtına Arsenal'li yıldızın peşinde! 10:59
Alperen mağlubiyete engel olamadı! Alperen mağlubiyete engel olamadı! 10:55
G.Saray'dan Meksikalı golcüye teklif! G.Saray'dan Meksikalı golcüye teklif! 10:41
Wolverhampton - Everton maçı ne zaman? Wolverhampton - Everton maçı ne zaman? 10:34
Manchester City - Sheffield United maçı ne zaman? Manchester City - Sheffield United maçı ne zaman? 10:29
Daha Eski
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı 10:25
Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman? Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman? 10:24
Aston Villa - Burnley maçı ne zaman? Aston Villa - Burnley maçı ne zaman? 10:17
Luton Town - Chelsea maçı ne zaman? Luton Town - Chelsea maçı ne zaman? 10:07
Nijerya'nın kadrosu açıklandı! Osayi-Samuel... Nijerya'nın kadrosu açıklandı! Osayi-Samuel... 09:57
Fırtına'nın yıldızına sürpriz talip! Fırtına'nın yıldızına sürpriz talip! 09:26