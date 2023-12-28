TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi
Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte eksik bölgelerini belirleyen sarı kırmızılı yönetim yıldız isimlerle görüşmelere başladı. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Okan Buruk Nijeryalı oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini belirtti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Ezeli rakipler kısa süre önce ligde de karşı karşıya gelmiş, sahadan 0-0 berabere ayrılmışlardı.
Karşılaşmada 2 takımın yaptığı 45 faul ve 1 isabetli şut gibi istatistikler dikkatlerden kaçmadı.
Cimbom, rövanş niteliğindeki final maçını kazanmak ve taraftarına yeni yıl hediyesini kupa ile sunmak istiyor.
Galatasaray'da gözler diğer yandan transfere çevrildi.
Sarı-kırmızılı ekip Tanguy Ndombele'nin yerine transfer yapmayı planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcunun performansından memnun olmadığı biliniyor.
Deneyimli çalıştırıcı, yönetimden ocak ayında takviye istedi.
Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılara ise müjdeli haber geldi.
Galatasaray uzun zamandır Wilfred Ndidi ile ilgileniyordu.
Yaz transfer döneminde yıldız ismi kadrosuna katamayan Cimbom, devre arasında transferi noktalamak istiyor.
Okan Buruk'un da kadroda görmek istediği yıldız isim için müjdeli haber Nijerya basınından geldi.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in dış basından derlediği habere göre; Leicester City'nin, bonservisi Royal Antwerp'te bulunan Pierre Dwomoh'u transfer etmek istediği belirtildi.
İngiliz ekibinin genç oyuncuyu Ndidi'nin yerine takviye edeceği ifade edildi.
Ndidi'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
Ayrıca Leicester City temsilcileri, Nijeryalı oyuncu ile yeni sözleşme için bir türlü anlaşma sağlayamadı.
Ndidi ile Galatasaray'ın dışında Barcelona, Sevilla ve son zamanlarda Tottenham yakından ilgileniyor.
Ndidi bu sezin 22 maçta forma giydi.
Bu süre zarfında 4 gol ve 6 asist üretti.
27 yaşındaki futbolcunun bonservis değeri ise 18 milyon Euro olarak biliniyor.
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