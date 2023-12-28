Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte eksik bölgelerini belirleyen sarı kırmızılı yönetim yıldız isimlerle görüşmelere başladı. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Okan Buruk Nijeryalı oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini belirtti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 15:15
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Sarı-kırmızılı ekip dev derbiyi kazanıp müzesine yeni bir kupa eklemek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Al Awwal Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Ezeli rakipler kısa süre önce ligde de karşı karşıya gelmiş, sahadan 0-0 berabere ayrılmışlardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Karşılaşmada 2 takımın yaptığı 45 faul ve 1 isabetli şut gibi istatistikler dikkatlerden kaçmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Cimbom, rövanş niteliğindeki final maçını kazanmak ve taraftarına yeni yıl hediyesini kupa ile sunmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray'da gözler diğer yandan transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Sarı-kırmızılı ekip Tanguy Ndombele'nin yerine transfer yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcunun performansından memnun olmadığı biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Deneyimli çalıştırıcı, yönetimden ocak ayında takviye istedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılara ise müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray uzun zamandır Wilfred Ndidi ile ilgileniyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Yaz transfer döneminde yıldız ismi kadrosuna katamayan Cimbom, devre arasında transferi noktalamak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Okan Buruk'un da kadroda görmek istediği yıldız isim için müjdeli haber Nijerya basınından geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in dış basından derlediği habere göre; Leicester City'nin, bonservisi Royal Antwerp'te bulunan Pierre Dwomoh'u transfer etmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

İngiliz ekibinin genç oyuncuyu Ndidi'nin yerine takviye edeceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Ndidi'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Ayrıca Leicester City temsilcileri, Nijeryalı oyuncu ile yeni sözleşme için bir türlü anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Ndidi ile Galatasaray'ın dışında Barcelona, Sevilla ve son zamanlarda Tottenham yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Ndidi bu sezin 22 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Nijeryalı dinamo! Okan Buruk onay verdi

Bu süre zarfında 4 gol ve 6 asist üretti.

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