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Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Davinson Sanchez'in durumu merak konusu oldu. Sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Kolombiyalı stoperin derbide oynayıp oynamayacağı belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 11:02
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Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

RAMS Park'ta oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray bu sonuçla puanını 43'e yükselterek averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Bu sezonki 7. yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 17 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Fatih Karagümrük virajını kayıpsız geçen sarı-kırmızılılarda gözler derbiye çevrildi.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, ligin 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Aslan, Kadıköy'deki derbiyi kazanarak liderliğe yükselmek istiyor.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi merak edilen konulardan biri de Davinson Sanchez'in durumu oldu.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Kolombiyalı stoper, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanmış ve sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklanmıştı.

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Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag maçında iğneyle sahaya çıkan Kolombiyalı stoperin maç esnasında yeniden ağrı hissettiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Kopenhag deplasmanında kendisini zorlayan Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisi düşünülerek kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında 27 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili konuştu.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Buruk, "Davinson, bizim için çok önemli bir oyuncu. Kopenhag maçında onu kullandık. Maçta yine bir ağrısı oluştu. Şu anda onu dinlendiriyoruz. Tedavisine yeniden başlandı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Karagümrük maçında savunmada Nelsson-Abdülkerim ikilisi görev yaptı.

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