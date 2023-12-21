Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu. Cimbom'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 43'e yükselterek averaj farkıyla 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 17 puanla 14. sırada kendine yer buldu. Fatih Karagümrük virajını kayıpsız geçen sarı-kırmızılılarda gözler derbiye çevrildi. Galatasaray, ligin 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Aslan, Kadıköy'deki derbiyi kazanarak liderliğe yükselmek istiyor. Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi merak edilen konulardan biri de Davinson Sanchez'in durumu oldu. Kolombiyalı stoper, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanmış ve sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklanmıştı. . Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag maçında iğneyle sahaya çıkan Kolombiyalı stoperin maç esnasında yeniden ağrı hissettiği ortaya çıktı. Kopenhag deplasmanında kendisini zorlayan Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisi düşünülerek kadroya dahil edilmedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında 27 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili konuştu. Buruk, "Davinson, bizim için çok önemli bir oyuncu. Kopenhag maçında onu kullandık. Maçta yine bir ağrısı oluştu. Şu anda onu dinlendiriyoruz. Tedavisine yeniden başlandı." ifadelerini kullandı. Karagümrük maçında savunmada Nelsson-Abdülkerim ikilisi görev yaptı. DERBİDE SAHADA Fenerbahçe derbisinde Kolombiyalı futbolcu, Nelsson'dan formasını geri alacak.