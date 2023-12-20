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GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Tugay Kağan Numanoğlu düdük çalacak. VAR'da ise Özgür Yankaya görev yapacak. Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Sacha Boey sarı kart sınırında bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 15:18 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 15:41
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GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY - F. KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

G.Saray: Günay, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.

F. Karagümrük: Dituro, Veseli, Birascchi, Dresevic, Levent, Feghouli, Sturaro, Can Keleş, Mendes, Eysseric, Serdar Dursun.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, maçta görev yapamayacak. Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor. Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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