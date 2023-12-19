TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerle girdi. Sarı-kırmızılı ekip Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez gibi yıldızları kadrosuna kattı. Bu oyuncularla birlikte Cimbom, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri oldu. Galatasaray aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip bu turnuvada grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne düştü. Aslan burada ise play-off turunda Sparta Prag ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'a flaş bir haber geldi. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmasına ramak kaldığı yıldız oyuncu, Barcelona yolcusu… aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Footmercato'dan derlediği habere göre; Galatasaray'ın sezon başında istediği Giovani Lo Celso Barcelona yolcusu. Arjantinli oyuncu, Katalan devinin transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Haberde yer alan bilgilerin devamında ise, Barcelona'nın mali krizler nedeniyle Raphinha'yı satıp daha düşük fiyatta bir oyuncu almak istediği yazıldı. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Arjantinli 10 numara bu sezon 8 maçta forma giydi ve 2 gol attı. İŞTE O HABER