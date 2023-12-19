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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesi önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın, girişimlerde bulunduğu ancak transfer edemediği o yıldızın Barcelona'nın radarına girdiği öğrenildi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 14:29
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerle girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

Sarı-kırmızılı ekip Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez gibi yıldızları kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

Bu oyuncularla birlikte Cimbom, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

Galatasaray aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

Sarı-kırmızılı ekip bu turnuvada grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne düştü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

Aslan burada ise play-off turunda Sparta Prag ile eşleşti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'a flaş bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmasına ramak kaldığı yıldız oyuncu, Barcelona yolcusu...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Footmercato'dan derlediği habere göre; Galatasaray'ın sezon başında istediği Giovani Lo Celso Barcelona yolcusu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

Arjantinli oyuncu, Katalan devinin transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

Haberde yer alan bilgilerin devamında ise, Barcelona'nın mali krizler nedeniyle Raphinha'yı satıp daha düşük fiyatta bir oyuncu almak istediği yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Barcelona yolunda!

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

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