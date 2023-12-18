Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Sarı-kırmızılı yönetim de Angelino'yu geri göndermek için RB Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor.

Ajax'ın ilgilendiği tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde yerine takviye yapacak.