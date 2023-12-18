Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da öncelik sol bek transferine çevrildi. Angelino ve Kazımcan Karataş'tan istediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılarda yeni sol bek netleşti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:16
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park'ta konuk edeceği VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesi veren Aslan, sezonu lider tamamlayarak üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde de şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Cimbom'da yapılacak takviyeler merak konusu oldu.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetimin önceliği ise sol bek transferi...

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Galatasaray sezon başında RB Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'yu kiralamıştı.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcu için Alman ekibine 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Ayrıca Angelino'nun sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu da eklenmişti.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Buna göre İspanyol sol bek, sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıkarsa satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray, 6 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisini alacaktı.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 19 maça çıkan Angelino istenen katkıyı sağlayamadı.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 1 maça daha çıkarsa satın alma opsiyonu devreye girecek.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Angelino'nun satın alma opsiyonunun devreye girmesini istemeyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, İspanyol sol beke forma şansı vermesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Sarı-kırmızılı yönetim de Angelino'yu geri göndermek için RB Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Ajax'ın ilgilendiği tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde yerine takviye yapacak.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

YENİ SOL BEK BARIŞ ALPER YILMAZ

Sabah'ın haberine göre; savunmanın solunda daha önce Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'yı oynatan teknik direktör Okan Buruk, sol bek transferine kadar bu bölgede Barış Alper Yılmaz'ı kullanma kararı aldı.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

Antrenmanlarda 23 yaşındaki oyuncuya sol bek pozisyonunda işin savunma kısmında dikkat etmesi gerekenler tek tek detaylı olarak gösterilecek.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

11 Ocak'a kadar Galatasaray'ı Süper Lig'de Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor maçları ve Fenerbahçe ile oynanacak TFF Süper Kupa bekliyor.

Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu!

İkisi derbi, bu dört karşılaşmada Barış Alper Yılmaz sol bekte görev yapacak.

DİĞER
Gerçek ortaya çıktı! Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i ve Apo'su gerçek hayatta da aşk mı yaşıyor? Müjde Uzman’dan beklenen açıklama!
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
G.Saray efsanesinden flaş sözler! "Benimle 6 ay çalışsın..."
G.Saray'ın yeni 10 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray efsanesinden flaş sözler! "Benimle 6 ay çalışsın..."
G.Saray'ın yeni 10 numarası Belçika'dan!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (18 Aralık Pazartesi)
ATV CANLI İZLE 2023 | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR? | 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi... F.Bahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi... 11:02
"Oyuncular şok halindeydiler!" "Oyuncular şok halindeydiler!" 10:51
İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:41
Sivasspor Başakşehir maçına hazır! Sivasspor Başakşehir maçına hazır! 10:40
Fırtına'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik! Fırtına'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik! 10:40
Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! 10:35
Daha Eski
Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman? Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman? 10:35
5 isme şartlı geri dönüş! 5 isme şartlı geri dönüş! 10:29
G.Saray efsanesinden flaş sözler! "Benimle 6 ay çalışsın..." G.Saray efsanesinden flaş sözler! "Benimle 6 ay çalışsın..." 10:21
G.Saray'ın yeni sol beki belli oldu! G.Saray'ın yeni sol beki belli oldu! 10:16
Altyapıda devrim! Yeni Arda'lar böyle yetişecek Altyapıda devrim! Yeni Arda'lar böyle yetişecek 09:58
Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap! Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap! 09:33