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Sosa harekatı

Aslan, Angelino’nun yerine aradığı oyuncuyu Ajax’ta buldu. Sarı-kırmızılılar, 8 milyon euro’ya Ajax’a giden Hırvat sol beki liste başına yazdı. Hollanda ekibinin Angelino’yla ilgilenmesi iki kulüp arasında takas ihtimalini güçlendiriyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Sosa harekatı

Sezon başından bu yana savunmanın solunda istikrar sağlayamayan Galatasaray, bu bölge için arayışlara hız verdi. Leipzig'den kiraladığı Angelino'dan çıkmayı planlayan sarı-kırmızılılarda, listenin başında Ajax'tan Borna Sosa yer alıyor. Daha önce gündeme gelen fakat yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçilen Hırvat sol bek için yeniden harekete geçildi. Stuttgart'tan Ajax'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, Hollanda ekibine uyum sağlayamadı. Sarı-kırmızılı yönetim bu transferde girişimlere başladı.

LEİPZİG MASAYA

Bu transferin gerçekleşme ihtimali artıran bir gelişme de Ajax'ın Angelino ile ilgilenmesi oldu. Hollanda ekibi, İspanyol oyuncuyu takibe aldı. Menajerinin görüşmelere başladığı 26 yaşındaki sol bek, devre arasında Ajax'ın yolunu tutabilir. İki kulüp arasında takas yapılması gündemde. Bunun için Angelino'nun kulübü Leipzig'le de görüşme gerçekleştirecek.

MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR

Borna Sosa, Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapıyor. İlk kez Eylül 2021'de milli olan 25 yaşındaki sol bek, toplamda 18 maçta forma giydi. 1 gol, 2 asistle oynadı. Sosa, 2022 Dünya Kupası'nda 3.'lük yaşayan takımın önemli parçasıydı.

FORMAYI KAYBETTİ

Ajax'ın kadrosuna katmak için 8 milyon euro ödediği Sosa, Hollanda ekibinde ilk 11'deki yerini kaybetti. Formasını altyapıdan çıkan Martha'ya kaptıran 25 yaşındaki oyuncu, ligde 6 maçta 289 dakika süre alabildi. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta görev yaptı. Hırvat defans oyuncusunun Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dinamo Zagreb, Stuttgart ve Ajax formaları giyen Sosa, kulüp kariyerinde 181 mücadeleye çıktı. 45 asistle dikkat çeken Hırvat yıldız, 5 kez de rakip ağları sarstı.

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