TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılıların daha önce de gündemine gelen 30 yaşındaki Ganalı yıldız Thomas Partey'den taraftarlara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:11 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:16
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Sarı-kırmızılılarda sınıfta kalan ve gösterdiği performansla eleştirilen isimlerden birisi de Tanguy Ndombele. Galatasaray'da futbolcunun yerine ise devre arası transfer dönemi için sürpriz flaş isimler üzerinde duruluyor.
Cimbom'da bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Thomas Partey. Son olarak 30 yaşındaki Ganalı yıldız ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran haberler geldi.
İngiliz basınından sixsports adlı sitede Okan Buruk'un, Ndombele yerine Partey'i ısrarla istediği aktarıldı.
Ayrıca Galatasaray'ın oyuncu için kulübü Arsenal ile pazarlıklara başlayacağı ve transferi, kredi anlaşması yolu üzerinden bitirmeyi düşündüğü ifade edildi.
Haberde futbolcunun sakatlılar geçirdiği fakat oldukça potansiyelli olduğu ve Galatasaray'da yeni bir başlangıca imza atacağı vurgulandı.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
THOMAS PARTEY KİMDİR?
30 yaşındaki Ganalı futbolcu Thomas Partey kariyerine Atletico Madrid altyapısında başladı.
Ardından Atletico Madrid'den bir başka İspanyol ekibi Mallarco'ya kiralandı. Sonrasında ise Almeria'ya kiralık olarak gitti.
Almeria'dan Atletico Madrid'e kiralıktan geri dönen futbolcu sergilediği başarılı futbolla 2020 yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Arsenal'a transfer oldu.
Ana mevkisi ön libero olan Partey, merkez orta saha ve sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor.
Yıldız isim çok yönlü olarak sahada görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.
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