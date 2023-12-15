Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılıların daha önce de gündemine gelen 30 yaşındaki Ganalı yıldız Thomas Partey'den taraftarlara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:11 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:16
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezonda her kulvarda iddialı bir kadro kurabilmek için kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

Sarı-kırmızılarda yapılan transferler futbol dünyasında büyük ses getirmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

Cimbom'da bazı transferler gösterdikleri performansla büyük alkış alırken bazı futbolcular ise sınıfta kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

Sarı-kırmızılılarda sınıfta kalan ve gösterdiği performansla eleştirilen isimlerden birisi de Tanguy Ndombele. Galatasaray'da futbolcunun yerine ise devre arası transfer dönemi için sürpriz flaş isimler üzerinde duruluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

Cimbom'da bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Thomas Partey. Son olarak 30 yaşındaki Ganalı yıldız ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran haberler geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

İngiliz basınından sixsports adlı sitede Okan Buruk'un, Ndombele yerine Partey'i ısrarla istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

Ayrıca Galatasaray'ın oyuncu için kulübü Arsenal ile pazarlıklara başlayacağı ve transferi, kredi anlaşması yolu üzerinden bitirmeyi düşündüğü ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

Haberde futbolcunun sakatlılar geçirdiği fakat oldukça potansiyelli olduğu ve Galatasaray'da yeni bir başlangıca imza atacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

Bu anlamda futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

THOMAS PARTEY KİMDİR?

30 yaşındaki Ganalı futbolcu Thomas Partey kariyerine Atletico Madrid altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

Ardından Atletico Madrid'den bir başka İspanyol ekibi Mallarco'ya kiralandı. Sonrasında ise Almeria'ya kiralık olarak gitti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Partey ateşi yeniden yandı! İşte taraftarı heyecanlandıran müjde

Almeria'dan Atletico Madrid'e kiralıktan geri dönen futbolcu sergilediği başarılı futbolla 2020 yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Arsenal'a transfer oldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da F. Karagümrük hazırlıkları!
Son 5 yılda hangi takım kaç puan getirdi! İşte o rakamlar
TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | TSK KPSS'siz personel alımı başvuru şartları, son başvuru tarihi
1 OCAK HASTANELER AÇIK MI 2023? | 1 Ocak sağlık ocağı, ASM'ler, eczaneler açık mı?
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - F. Karagümrük maçının biletleri satışta! G.Saray - F. Karagümrük maçının biletleri satışta! 15:22
Hakeme saldıran antrenör görevden alındı! Hakeme saldıran antrenör görevden alındı! 15:13
G.Saray'a Partey müjdesi! G.Saray'a Partey müjdesi! 15:11
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var! Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Ghezzal'a talip var! 15:09
G.Saray'da şok sakatlık! G.Saray'da şok sakatlık! 14:44
F.Bahçe'de Kayseri mesaisi başladı! F.Bahçe'de Kayseri mesaisi başladı! 14:10
Daha Eski
Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! 13:54
Fenerbahçe Beko'dan Jasikevicius paylaşımı! Fenerbahçe Beko'dan Jasikevicius paylaşımı! 13:22
Altay'da Efe Sarıkaya krizi! PSG'nin radarında... Altay'da Efe Sarıkaya krizi! PSG'nin radarında... 12:46
G.Saray'a şok haber! 3 yıldız Sivasspor maçında olmayabilir G.Saray'a şok haber! 3 yıldız Sivasspor maçında olmayabilir 12:25
G.Saray'dan dev harekat! Satılabilirler G.Saray'dan dev harekat! Satılabilirler 12:23
Dzeko adaylar arasında! Dzeko adaylar arasında! 12:13