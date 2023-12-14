Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup olarak turnuvadan elenmişti. Cimbom'un Devler Ligi'ne vedasının ardından sarı-kırmızılılarla ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 13:08 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 13:10
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Galatasaray grubunda çıktığı 6 maçtan toplamda 3 mağlubiyet 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
Okan Buruk'un öğrencileri alınan bu sonuçlarla beraber Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 5 puanla 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Cimbom ile ilgili o flaş gerçek ise gün yüzüne çıktı.
Sarı-kırmızılılar o alanda Şampiyonlar Ligi'nde resmen dibi gördü.
Sabah'ın derlediği habere göre Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en kötü orta açan takım oldu.
Sarı-kırmızılılar 135 ortada sadece 33 kez isabet oranına sahip oldu. 102'sinde ise karavana attı.
Koşu karnesinde ise 6 karşılaşmada toplam 681.2 km mesafe kat eden Galatasaray; Bayern Münih (697.09 km), Manchester United (697.63 km) ve Kopenhag'a (766.6 km) diş geçiremedi ve bu istatistikte grubunun sonuncusu oldu.
YENİLER HAYAL KIRIKLIĞI OLDU!
Cimbom yeni sezonda Şampiyonlar Ligi içn kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmişti.
Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete gibi yıldız isimler kadroya katılırken bu transferlere toplamda 29.5 milyon Euro bonservis ile kiralama bedelinin yanı sıra senelikleri 21 milyon Euro'yu bulan maaş yükünün altına girildi.
Fakat Cimbom, 1 sezonda 50.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 1.5 milyar TL) mali tablonun karşılığını son 16 turuyla alamadı.
Galatasaray'a sadece 5 gollük katkı veren yeniler performanslarıyla sınıfı geçemediler.
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