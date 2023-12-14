Haberler Galatasaray Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup olarak turnuvadan elenmişti. Cimbom'un Devler Ligi'ne vedasının ardından sarı-kırmızılılarla ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 13:08 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 13:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezon öncesi Devler Ligi'ne katılabilmek için ön elemele mücadeleleri oynamaya hak kazanmıştı.

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Sarı-kırmızılılar bu ön eleme mücadelelerinden başarılı bir şekilde ayrılarak turnuvada adını gruplara yazdırmayı başardı.

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Cimbom A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti.

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Galatasaray grubunda çıktığı 6 maçtan toplamda 3 mağlubiyet 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Okan Buruk'un öğrencileri alınan bu sonuçlarla beraber Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 5 puanla 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Cimbom ile ilgili o flaş gerçek ise gün yüzüne çıktı.

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Sarı-kırmızılılar o alanda Şampiyonlar Ligi'nde resmen dibi gördü.

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Sabah'ın derlediği habere göre Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en kötü orta açan takım oldu.

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Sarı-kırmızılılar 135 ortada sadece 33 kez isabet oranına sahip oldu. 102'sinde ise karavana attı.

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Koşu karnesinde ise 6 karşılaşmada toplam 681.2 km mesafe kat eden Galatasaray; Bayern Münih (697.09 km), Manchester United (697.63 km) ve Kopenhag'a (766.6 km) diş geçiremedi ve bu istatistikte grubunun sonuncusu oldu.

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

YENİLER HAYAL KIRIKLIĞI OLDU!

Cimbom yeni sezonda Şampiyonlar Ligi içn kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmişti.

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete gibi yıldız isimler kadroya katılırken bu transferlere toplamda 29.5 milyon Euro bonservis ile kiralama bedelinin yanı sıra senelikleri 21 milyon Euro'yu bulan maaş yükünün altına girildi.

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Fakat Cimbom, 1 sezonda 50.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 1.5 milyar TL) mali tablonun karşılığını son 16 turuyla alamadı.

Şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray o alanda Şampiyonlar Ligi'nde dibi gördü

Galatasaray'a sadece 5 gollük katkı veren yeniler performanslarıyla sınıfı geçemediler.

DİĞER
EXXEN CANLI İZLE ÜYELİK BİLGİLERİ | UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Spartak Trnava maçı Exxen canlı yayın ekranında
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan pazar günü İstanbul için temayül yoklaması yapacak
İspanyollar duyurdu! Torreira'dan devrim gibi karar
F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Trnava maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Neestrup'tan olay G.Saray sözleri!
Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! G.Saray...
VAKIFBANK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları
METEOR YAĞMURU DEPREMİ TETİKLER Mİ? | Geminid meteor yağmuru Kuran'da geçiyor mu?
GEMİNİD METEOR YAĞMURU Türkiye'den izlenecek mi 2023? | Geminid meteor yağmuru saat kaçta?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dinamo Zagreb - Balkani maçı ne zaman? Dinamo Zagreb - Balkani maçı ne zaman? 13:19
Zorya - Breidablik maçı ne zaman? Zorya - Breidablik maçı ne zaman? 13:16
Maccabi Tel Aviv - Gent maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - Gent maçı ne zaman? 13:14
Slovan Bratislava - Olimpia Lubiana maçı ne zaman? Slovan Bratislava - Olimpia Lubiana maçı ne zaman? 13:11
G.Saray o alanda dibi gördü! G.Saray o alanda dibi gördü! 13:08
Lille - Klasvik maçı ne zaman? Lille - Klasvik maçı ne zaman? 13:08
Daha Eski
Vincenzo Montella'dan EURO 2024 açıklaması! Vincenzo Montella'dan EURO 2024 açıklaması! 13:00
Altınordu'da kaleci Mert'in ilk heyecanı! Altınordu'da kaleci Mert'in ilk heyecanı! 12:22
F.Bahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller F.Bahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller 12:16
Altay'a kötü haber! Devreyi kapattı Altay'a kötü haber! Devreyi kapattı 12:14
Gruplara City ve Real damgası! Gruplara City ve Real damgası! 11:38
Beşiktaş'ta 2 yıldızın geleceği Arat'a bağlı! Beşiktaş'ta 2 yıldızın geleceği Arat'a bağlı! 11:35