Rekorların adamı

Okan Buruk altyapısından yetiştiği Galatasaray'da tarihi adını altın harflerle yazdırdı. Futbolcu olarak efsaneler arasına girmeyi başaran Buruk, teknik adam sarı-kırmızılı takımın başına geçmesinin ardından da Galatasaray'a adeta hayat verdi.

Galatasaray geçen sezon Okan Buruk yönetiminde 88 puan topladı ve Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

3 elemeyi yenilmeden geçti ve Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı.

Avrupa'daki 12 maçta sadece Bayern'e 2 kez yenildi (6G, 4B).

Geçen sezon Süper Lig'de üst üste en fazla kazanma rekorunu (14) kırdı.

Çıktığı 51 lig maçında 41 galibiyete ulaştı. Toplamda 5 kez yenildi.

Bu sezon 15. haftalar itibarıyla en yüksek galibiyet ve puan rekorunu egale etti.

Bu sezon evinde oynadığı 10 lig maçını da kazandı.

Geçen sezonun ilk haftasındaki Giresun mağlubiyetinin ardından iç sahadaki 24 karşılaşmayı kaybetmedi (22G - 2B).