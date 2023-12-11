Haberler Galatasaray Rekorların adamı

Rekorların adamı

Okan Buruk altyapısından yetiştiği Galatasaray'da tarihi adını altın harflerle yazdırdı. Futbolcu olarak efsaneler arasına girmeyi başaran Buruk, teknik adam sarı-kırmızılı takımın başına geçmesinin ardından da Galatasaray'a adeta hayat verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rekorların adamı

Okan Buruk altyapısından yetiştiği Galatasaray'da tarihi adını altın harflerle yazdırdı. Futbolcu olarak efsaneler arasına girmeyi başaran Buruk, teknik adam sarı-kırmızılı takımın başına geçmesinin ardından da Galatasaray'a adeta hayat verdi.

Galatasaray geçen sezon Okan Buruk yönetiminde 88 puan topladı ve Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

3 elemeyi yenilmeden geçti ve Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı.

Avrupa'daki 12 maçta sadece Bayern'e 2 kez yenildi (6G, 4B).

Geçen sezon Süper Lig'de üst üste en fazla kazanma rekorunu (14) kırdı.

Çıktığı 51 lig maçında 41 galibiyete ulaştı. Toplamda 5 kez yenildi.

Bu sezon 15. haftalar itibarıyla en yüksek galibiyet ve puan rekorunu egale etti.

Bu sezon evinde oynadığı 10 lig maçını da kazandı.

Geçen sezonun ilk haftasındaki Giresun mağlubiyetinin ardından iç sahadaki 24 karşılaşmayı kaybetmedi (22G - 2B).

DİĞER
Neşeli Günler'in Tuncay’ını artık tanımak imkansız! Güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Necati Aslan'ın son hali...
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Kartal muradına eriyor! O yıldız F.Bahçe'ye çok yakın
G.Saray'dan fırsat transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray milli yıldız için pusuda!
Cimbom turu geçerse rekor prim! Kopenhag...
İstanbul barajlarda son durum 11 Aralık 2023
ATV CANLI YAYIN İZLE | atv CANLI (HD) kesintisiz İZLEME LİNKİ
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 01:00
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 00:59
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:44
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:44
Daha Eski
Toroğlu'dan o isme övgü! Toroğlu'dan o isme övgü! 23:49
Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! 23:49
Fırtına 2. yarıda açıldı! Fırtına 2. yarıda açıldı! 23:49
G.Saray'dan fırsat transferi! G.Saray'dan fırsat transferi! 23:49
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:49
Kayserispor doludizgin! Kayserispor doludizgin! 23:49