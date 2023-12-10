GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den transfer itirafı! "Radamel Falcao..."

Galatasaray'a gelmeden önce konuştuğumda ailemin de benim de burada çok rahat edeceğimizi söyledi. Şu an dedikleri yaşanıyor. Burada içimin rahat olmasını, kendim olmamı, geçirdiğim zamandan keyif almamı söyledi. Ben bunları yaptıkça, kulüp çalışanlarının ve taraftarlarımızın gerekeni yapacağından bahsetti. Aynen söylediği gibi oldu.

Onların da yardımlarıyla hayatın içine dahil olmaya başladıktan sonra kültüre ve neleri siteyip istemediğimize daha iyi karar verebildik. Burayı daha da sevdik. Ben ve ailem, İstanbul'u çok seviyoruz, keyfimiz fazlasıyla yerinde. Ailenizin mutlu ve keyifli olduğunu bildiğinizde, siz de sahaya odaklanabiliyorsunuz. Bu konuda oldukça şanslıyım.