Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Tepkinin sebebi ortaya çıktı! Muslera'nın Fenerbahçe isyanı

GALATASARAY HABERİ: Tepkinin sebebi ortaya çıktı! Muslera'nın Fenerbahçe isyanı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında hakem Abdulkadir Bitigen'e Adana temsilcisi lehine verilen kararı sonrasında itiraz edip sarı kart görmüş ve Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Tecrübeli eldivenin itiraz etmesinin nedeni ortaya çıktı. İşte ayrıntılar....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muslera'nın Fenerbahçe isyanı! Cezasının nedeni...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera, karşılaşmada Adana Demirspor lehine verilen penaltı sonrasında maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'e itiraz ederek sarı kart görmüş ve Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Muslera'nın Fenerbahçe isyanı! Cezasının nedeni...

Tecrbeli eldivenin hakeme itiraz etmesinin nedeni ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Muslera'nın itirazın arkasında Fenerbahçe-Karagümrük maçı var.

Muslera'nın Fenerbahçe isyanı! Cezasının nedeni...

TÜRKÇE KONUŞUNCA KART ÇIKTI!
Yusuf Sarı- Nelsson pozisyonunu inceledikten sonra beyaz noktayı gösteren Abdulkadir Bitigen'e takım kaptanı olarak itiraz eden Uruguaylı kaleci, "Fenerbahçe'de aynısı devam diyorsunuz, burada penaltı" diyerek isyan etti ve sarı-kartla cezalandırıldı. 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Muslera'nın itirazını Türkçe dile getirdiği ve bu sözlerin saha kenarında duyulduğu öğrenildi.

Muslera'nın Fenerbahçe isyanı! Cezasının nedeni...

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Karagümrük maçında ise Samet Akaydın'ın benzer pozisyonunda hakem devam kararı vermiş ve Karagümrük cephesi duruma tepki göstermişti.

Muslera'nın Fenerbahçe isyanı! Cezasının nedeni...

Bu sezon 26 maçta forma giyen Fernando Muslera, bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de çıkarken sarı kart cezası nedeniyle Sivas deplasmanında kaleyi Günay Güvenç'e emanet edecek.

DİĞER
Son dakika derbi haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde olay karar! Kimse kartın rengine anlam veremedi...
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
Toroğlu değerlendirdi! "2. penaltı..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da flaş Angelino gelişmesi!
Özbek’ten çifte hamle
10 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! | (9 Aralık)
Deniz tarağı nedir, nasıl yenir? 3 ADIMDA PRATİK DENİZ TARAĞI TARİFİ
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş yorum! "F.Bahçe Alex'i transfer etmiş" Flaş yorum! "F.Bahçe Alex'i transfer etmiş" 07:20
Derbide sürpriz isim! Ünlü teknik direktör... Derbide sürpriz isim! Ünlü teknik direktör... 07:17
Plaket Q7 ve Atiba’ya Plaket Q7 ve Atiba’ya 01:40
Mert Günok farkı önledi Mert Günok farkı önledi 01:35
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 00:54
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 00:54
Daha Eski
Inter evinde rahat kazandı! Inter evinde rahat kazandı! 00:40
Inter evinde rahat kazandı! Inter evinde rahat kazandı! 00:40
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor! Real Madrid'den G.Saray'a geliyor! 00:35
Toroğlu değerlendirdi! "2. penaltı..." Toroğlu değerlendirdi! "2. penaltı..." 23:49
F.Bahçe'de derbi galibiyeti coşkusu! F.Bahçe'de derbi galibiyeti coşkusu! 23:49
Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'nin ilk penaltısında karar doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'nin ilk penaltısında karar doğru mu? 23:49