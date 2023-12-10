GALATASARAY HABERİ: Tepkinin sebebi ortaya çıktı! Muslera'nın Fenerbahçe isyanı

TÜRKÇE KONUŞUNCA KART ÇIKTI!

Yusuf Sarı- Nelsson pozisyonunu inceledikten sonra beyaz noktayı gösteren Abdulkadir Bitigen'e takım kaptanı olarak itiraz eden Uruguaylı kaleci, "Fenerbahçe'de aynısı devam diyorsunuz, burada penaltı" diyerek isyan etti ve sarı-kartla cezalandırıldı. 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Muslera'nın itirazını Türkçe dile getirdiği ve bu sözlerin saha kenarında duyulduğu öğrenildi.