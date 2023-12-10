GALATASARAY HABERİ: Tepkinin sebebi ortaya çıktı! Muslera'nın Fenerbahçe isyanı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera, karşılaşmada Adana Demirspor lehine verilen penaltı sonrasında maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'e itiraz ederek sarı kart görmüş ve Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü.
Tecrbeli eldivenin hakeme itiraz etmesinin nedeni ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Muslera'nın itirazın arkasında Fenerbahçe-Karagümrük maçı var.
TÜRKÇE KONUŞUNCA KART ÇIKTI!
Yusuf Sarı- Nelsson pozisyonunu inceledikten sonra beyaz noktayı gösteren Abdulkadir Bitigen'e takım kaptanı olarak itiraz eden Uruguaylı kaleci, "Fenerbahçe'de aynısı devam diyorsunuz, burada penaltı" diyerek isyan etti ve sarı-kartla cezalandırıldı. 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Muslera'nın itirazını Türkçe dile getirdiği ve bu sözlerin saha kenarında duyulduğu öğrenildi.