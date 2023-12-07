SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımın vazgeçilmez isimlerinden Lucas Torreira'nın takımdaki geleceğiyle ilgili sürpriz bir karar aldı. Cmbom, yıldız orta sahanın menajerini İstanbul'a davet etti. İşte ayrıntılar...
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Galatasaray'ın yıldız orta sahanın menajeri Pablo Bentancur'u İstanbul'a davet ettiği belirtildi.
Kısa süre içinde futbolcuyla bir araya gelecek olan yönetim teklifini iletecek.
2022 yılında İngiliz devi Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira kısa süre içinde gösterdiği performansla G.Saray taraftarının sevgilisi olmayı başardı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Uruguaylı oyuncu bu sezon forma giydiği 20 maçta 1 asist üretti.
Uruguay Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Torreira'nın G.Saray'ın yeni sözleşme teklifini kabul edeceği ve kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediği öğrenildi.
LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi.
Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu.
2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.
2018'de Arsenal'e 28.65 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.
Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi.
1.66'lık orta saha oyuncusu 2022 yazında Galatasaray'a 6 milyon Euro'ya transfer oldu.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
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