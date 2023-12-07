SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

Galatasaray'dan flaş atak... Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, takımın atom karıncası Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Yönetimin Torreira'nın 2026'da bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı kararlaştırdığı belirtildi.