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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımın vazgeçilmez isimlerinden Lucas Torreira'nın takımdaki geleceğiyle ilgili sürpriz bir karar aldı. Cmbom, yıldız orta sahanın menajerini İstanbul'a davet etti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

Galatasaray'dan flaş atak... Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, takımın atom karıncası Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

Yönetimin Torreira'nın 2026'da bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı kararlaştırdığı belirtildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

Torreira, Sarı-Kırmızılı kulüpten yılda 2 milyon 750 bin Euro kazanıyor. Yeni teklifte bu rakamın biraz daha artırılabileceği ileri sürüldü.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

Galatasaray'ın yıldız orta sahanın menajeri Pablo Bentancur'u İstanbul'a davet ettiği belirtildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

Kısa süre içinde futbolcuyla bir araya gelecek olan yönetim teklifini iletecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

2022 yılında İngiliz devi Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira kısa süre içinde gösterdiği performansla G.Saray taraftarının sevgilisi olmayı başardı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Uruguaylı oyuncu bu sezon forma giydiği 20 maçta 1 asist üretti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

Uruguay Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Torreira'nın G.Saray'ın yeni sözleşme teklifini kabul edeceği ve kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediği öğrenildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

2018'de Arsenal'e 28.65 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

1.66'lık orta saha oyuncusu 2022 yazında Galatasaray'a 6 milyon Euro'ya transfer oldu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Torreira hamlesi! Menajeri...

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

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