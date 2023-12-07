GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler

Bu sezona Kayserispor beraberliği ile giriş yapan Galatasaray, daha sonra Süper Lig'de 10 maç üst üste kazanmıştı.
Bu sezona Kayserispor beraberliği ile giriş yapan Galatasaray, daha sonra Süper Lig'de 10 maç üst üste kazanmıştı.
Galibiyet serisi ise Hatayspor deplasmanında 2-1'lik yenilgiyle sonlanmıştı.
Teknik direktör Okan Buruk, takımıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.
Şampiyonluk için kritik bir dönemece girecek olan sarı-kırmızılılarda deneyimli hoca, oyuncularıyla bir görüşme yaptı.
"YENi YILA MUTLU GİRELİM"
Okan Buruk, "Zorlu bir seriye giriyoruz ve tüm maçları kazanalım. Yeni yıla mutlu girelim" dedi.
Aslan, ligde son 2 karşılaşmasında Alanyaspor ve Pendikspor'u yendi.
İlk devrenin sonuna kadar Adana Demirspor, Sivasspor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor'la karşılaşacak.
Okan Buruk, bu maçları kazanarak ilk devreyi zirvede tamamlamak istiyor.