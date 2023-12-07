Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de averajla ikinci sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısını zirvede kapatmak isteyen deneyimli hoca, planlarını yaptı. Oyuncularıyla bir görüşme yapan Buruk, liderlik için talimat verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:59 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 10:00
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler

Bu sezona Kayserispor beraberliği ile giriş yapan Galatasaray, daha sonra Süper Lig'de 10 maç üst üste kazanmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler

Galibiyet serisi ise Hatayspor deplasmanında 2-1'lik yenilgiyle sonlanmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler

Teknik direktör Okan Buruk, takımıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler

Şampiyonluk için kritik bir dönemece girecek olan sarı-kırmızılılarda deneyimli hoca, oyuncularıyla bir görüşme yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler

"YENi YILA MUTLU GİRELİM"
Okan Buruk, "Zorlu bir seriye giriyoruz ve tüm maçları kazanalım. Yeni yıla mutlu girelim" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler

Aslan, ligde son 2 karşılaşmasında Alanyaspor ve Pendikspor'u yendi.

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