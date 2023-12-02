Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılı camiada takımın gidişatı yüzleri güldürüyor.
Cimbom'da birçok isim performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
O isimlerden birisi ise Mauro Icardi oldu.
Attığı goller ve yaptığı asistlerle şampiyonluğun mimarlarından olan Icardi, taraftarın sevgilisi haline geldi.
Yıldız oyuncunun bonservisi uzun görüşmelerin ardından PSG'den 4 yıla yayılarak ödenecek şekilde 10 milyon Euro'ya alındı.
Ayrıca Icardi, sarı-kırmızılılardan yıllık 6 milyon Euro kazanıyor.
Arjantinli yıldız sezon başında 3 yıllık kontrata imza attı.
Icardi için son günlerde birçok iddia ortaya atıldı.
Ayrıca son zamanlarda ortaya çıkan Real Madrid iddiası da gündemi sarsmıştı.
Ancak İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti ise Icardi sorusuna, "Ara transferde yeni bir forvet almayacağız. Kulüp yönetimi, kadromuzu yaz aylarında planladı ve kurdu. Her şey iyi gidiyor. Hepsi bu." açıklamasını yapmış ve Arjantinli oyuncuyla ilgilenmediklerini belirtmişti.
Yıldız oyuncu ile birçok takım ilgilenmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre 30 yaşındaki golcünün eski kulübü Inter, sarı-kırmızılıların kapısını çalacak.
İtalyan devi, yıldız oyuncuyu ocak ayında transfer etmek istiyor.
Haberde teknik direktör Simeone İnzaghi'nin kadrodaki rotasyonun artırılmasıni istediği öğrenildi.
Performansı yükselen Icardi'nin de Inter için iyi bir seçenek olduğu yazıldı.
Icardi, Inter ile oynadığı 6 sezonun ardından PSG'ye transfer olmuştu.
Ancak yıldız golcü beklenen katkıyı Fransa'da sağlayamadı.
Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı formayı 22 maçta terletti.
Arjantinli golcü bu mücadelerde 16 gol ve 5 asiste imza attı.
Yıldız oyuncunun bonservis değeri ise 20 milyon Euro olarak biliniyor.