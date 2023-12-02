Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Ancak İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti ise Icardi sorusuna, "Ara transferde yeni bir forvet almayacağız. Kulüp yönetimi, kadromuzu yaz aylarında planladı ve kurdu. Her şey iyi gidiyor. Hepsi bu." açıklamasını yapmış ve Arjantinli oyuncuyla ilgilenmediklerini belirtmişti.