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Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Avrupa ve Süper Lig'de yükselişini sürdüren Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi yaşanıyor. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte Arjantinli yıldız için sıraya giren dev kulüpler transfer için harekete geçti. İtalyanlar 2023 yılında attığı gollerle damga vuran Mauro Icardi'yi transfer etmek için geliyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 12:00
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Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Sarı-kırmızılı camiada takımın gidişatı yüzleri güldürüyor.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Cimbom'da birçok isim performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

O isimlerden birisi ise Mauro Icardi oldu.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Fransız devi PSG'den kiralanmıştı.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Attığı goller ve yaptığı asistlerle şampiyonluğun mimarlarından olan Icardi, taraftarın sevgilisi haline geldi.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Yıldız oyuncunun bonservisi uzun görüşmelerin ardından PSG'den 4 yıla yayılarak ödenecek şekilde 10 milyon Euro'ya alındı.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Ayrıca Icardi, sarı-kırmızılılardan yıllık 6 milyon Euro kazanıyor.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Arjantinli yıldız sezon başında 3 yıllık kontrata imza attı.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Icardi için son günlerde birçok iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Yıldız oyuncu ile Juventus ve Milan'ın devrede olduğu ifade ediliyordu.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Ayrıca son zamanlarda ortaya çıkan Real Madrid iddiası da gündemi sarsmıştı.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Ancak İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti ise Icardi sorusuna, "Ara transferde yeni bir forvet almayacağız. Kulüp yönetimi, kadromuzu yaz aylarında planladı ve kurdu. Her şey iyi gidiyor. Hepsi bu." açıklamasını yapmış ve Arjantinli oyuncuyla ilgilenmediklerini belirtmişti.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Yıldız oyuncu ile birçok takım ilgilenmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre 30 yaşındaki golcünün eski kulübü Inter, sarı-kırmızılıların kapısını çalacak.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

İtalyan devi, yıldız oyuncuyu ocak ayında transfer etmek istiyor.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Haberde teknik direktör Simeone İnzaghi'nin kadrodaki rotasyonun artırılmasıni istediği öğrenildi.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Performansı yükselen Icardi'nin de Inter için iyi bir seçenek olduğu yazıldı.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Icardi, Inter ile oynadığı 6 sezonun ardından PSG'ye transfer olmuştu.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Ancak yıldız golcü beklenen katkıyı Fransa'da sağlayamadı.

Galatasaray'a Icardi'den şok haber! Transferi için geliyorlar

Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı formayı 22 maçta terletti.

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