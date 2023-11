Devler peşinde

Galatasaray'ın başarılı ismi Abdülkerim Bardakcı her maç devleşmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda savunmanın değişmez ismi olmayı başaran ve bu sezonki tüm maçlarda görev yapan Abdülkerim, bu çıkışını milli takıma da taşımayı başardı. Stefan Kuntz döneminde sıkıntılı günler yaşasa da Montella'nın gelişiyle adeta kendisini buldu. Almanya maçında da bu durum patlamaya dönüştü. Ferdi'nin attığı golün asistini yapan deneyimli oyuncu, Yusuf'un ağlara gönderdiği penaltıyı da kazandıran isim oldu.

MASAYA OTURACAKLAR

Almanya galibiyetinin mimarı olan Abdülkerim Bardakçı, 7.8 raytingle Sofascore tarafından maçın adamı seçildi. Oyuncunun bu yüksek performansı taliplerinin de artmasına neden oldu. Sevilla, İnter, Arsenal, Manchester United gibi Avrupa'nın önemli takımlarının milli yıldızı, takibe aldıkları ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandıkları bildirildi. Bu arada Galatasaray da boş durmuyor. 2025 yılında bitecek sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerin hızlandırılması kararı alındı. Maaşına da zam yapılacak. 19.5 milyon TL'lik ücretinin 45 milyon TL'ye çıkarılması gündemde...

İNGİLİZ OLSA 80 MİLYON EURO

Dünyaca ünlü futbol sayfası Out Of Context Football'dan Abdülkerim Bardakcı paylaşım geldi. Galatasaray ve milli takımda devleşen oyuncunun piyasa değerinin düşük olmasına gönderme yapıldı. Abdülkerim'in Türk vatandaşı olarak piyasa değerinin 6.5 milyon euro olarak gösterilen paylaşımda, "Brezilyalı olsa 35 milyon euro, eğer İngiliz olsaydı 80 milyon euro değeri olurdu" değerlendirmesi yapıldı. "Out Of Context Football" hesabının yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kişi ulaştı ve gününün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

GÖZÜMÜ ALAMADIM

Almanya maçı sonrası teknik direktör Julian Nagelsmann'dan Abdülkerim'e büyük övgü geldi. Nagelsmann, "Türkiye savunmada Abdülkerim Bardakcı'ya sahip olduğu için çok şanslı. Dünya standartlarında bir stoper. Gözümü ondan alamadım. Koridorda onu bekledim ve tebrik ettim. Muazzam bir performans sergiledi" diye konuştu.

20 MİLYON LİRA EDER MİSİN?

Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transferi de oldukça dikkat çekici... Konyaspor'da sergilediği performansla adından söz ettiren oyuncu, 2022-23 sezonu öncesi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Yapılan görüşmelerde Fenerbahçe öne çıksa da Bardakcı'nın, Başkan Ali Koç'un "Sen 20 milyon lira eder misin?" sözleri üzerine köprüleri attığı iddia edilmişti. Daha sonra da başkanvekili Erden Timur'un araya girmesiyle Galatasaraylı oldu. Timur'un, sarı-kırmızılı kulüpteki ilk transferi ve Fenerbahçe'ye ilk çalımı olarak da biliniyor. Galatasaray milli futbolcunun bonservisi için Konyaspor'a 2.8 milyon euro ödedi.

LİDER RUHLU

Saha içinde lider karakteri, güçlü duruşu ve uzun top başarısıyla göze çarpan Abdülkerim her ne olursa olsun maçın son anına kadar mücadeleyi bırakmaması ve savaşçı futboluyla tanınıyor.

GEÇİT VERMEDİ

Abdülkerim Bardakçı, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde en çok hava topu kazanan ve ikili mücadele kazanan stoper durumunda... Kane, Rashford, Sane ve Bruno Fernandes gibi dünya çapında isimlerle karşılaşsa da Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de çıktığı 16 maçta rakip santraforlara karşı sadece 5 ikili mücadele kaybetti.