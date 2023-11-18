Haberler Galatasaray 9.5 numara istedi

9.5 numara istedi

Okan Buruk, Erden Timur'la transfer toplantısı yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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9.5 numara istedi
Milli arada yönetici Erden Timur'la transfer toplantısı yapan Okan Buruk ne sol bek ne de 8 numara olduğunu en büyük ihtiyacının 9.5 numara olduğunu söyledi. Geçen sezon Mertens'in verdiği katkıyı verecek bir 9.5 numara transferinin kendisi için çok daha hayati önem taşıdığından bahsetti. Buruk, sezon başında gündeme gelen Joaquin Correa'nın Marsilya'ya kaptırılmasının da kendileri için dezavantaj olduğundan bahsetti. İcardi'yi rahatlatacak ve gol sayısını belki de ikiye katlayabilecek 9.5 numara için çok fazla seçenek olmamasının ise kendisini rahatsız ettiğini kaydetti.
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