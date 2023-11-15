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Kerem gidici

Eleştirilerden bunaldı, ayrılığı kafaya koydu. 10 numaraya geçince performansı düşen yıldız Avrupa yolunda. Sky Sport,
Kerem’in hedefinde Almanya, İngiltere ve İspanya’nın olduğunu iddia etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Kerem gidici

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray defterini kapatmaya hazırlanıyor... 24 Erzincanspor'dan transfer olduğu sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk yaşayıp kaptanlığa kadar yükselen 25 yaşındaki oyuncu, son dönemde artan eleştirilerden bunalmış durumda. Yazın yapılan takviyelerin ardından sol kanattan 10 numaraya geçen ve performansı düşen Kerem, Avrupa'ya transfer olmayı hedefliyor.

20 MİLYON EURO!

SKY Sport'ta yer alan habere göre, milli yıldızın hedefinde ise Almanya, İngiltere ve İspanya'da oynamak yer alıyor. Haberde, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkan Kerem'in 15-20 milyon euro'luk bonservis bedeliyle takımdan ayrılabileceği ifade edildi. 25 yaşındaki oyuncu daha önce, "Yurt dışına transfer olmak ve diğer liglerde oynamak benim için heyecan verici olabilir" ifadeleriyle transfere yeşil ışık yakmıştı.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız, Aslan'da 3 yılda 141 maçta 34 gol ve 37 asistle oynadı.

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