Bayern Münih korku saldı

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'da Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederek şov yaptı. Harry Kane'in hat-trick yaparak farklı galibiyetin mimarı olduğu karşılaşma sonrasında Bayern, Bundesliga'da 26 puana ulaştı ve Leverkusen'in ardından ikinciliğini sürdürdü. Bu galibiyet Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarları tedirgin etse de Okan Buruk ve talebelerinin kendilerine güveni tam...

MÜNİH MERSİN HATTI

Lider Galatasaray'ı salıdan cumartesiye zorlu bir seyahat süreci bekliyor. Manchester United maçında olduğu gibi sarı-kırmızılı ekip son taktik çalışmasını Florya'da yapacak ve yarın öğleden sonra Almanya'ya gidecek. Bayern Münih maçının ardından bir gün Almanya'da kaldıktan sonra Mersin'e geçecek. Cuma günü Hatayspor maçı öncesi son taktik idmanını yapacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.