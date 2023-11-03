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Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Angelino'nun beklentileri karşılayamaması üzerine yeniden sol bek arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü İspanyol oyuncunun alternatifini İngiltere'de buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Galatasaray'da sol bek için yeniden çalışmalar başladı.

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Sarı-kırmızılı ekibi ocak ayında hareketlilik bekliyor.

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Sezon başında kadroya katılan Angelino beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Cimbom şimdiden sözleşme fesih görüşmeleri başladı.

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Sarı-kırmızılılar İspanyol sol bekin ikinci yarıdaki maaşı olan 1.15 milyon euro'yu da ödeyerek karşılıklı fesih istiyor.

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Angelino forma bulamadığı için ayrılmaya hazır.

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Leipzig'in ikna edilmesi için görüşmeler yapılıyor.

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Angelino ile yollar ayrılacak ve devre arasında da üst düzey bir sol bek alınacak.

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Temas kurulan ilk isim Chelsea'de bu sezon formasını kaybeden Marc Cucurella...

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Cucurella kısa boyuna rağmen stoperde de oynayabiliyor.

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

İspanyol sol bek vatandaşı Angelino'ya göre çok daha defansif bir isim.

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Teknik direktör Okan Buruk'un da tercihleri arasında başı çekiyor.

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

25 yaşındaki oyuncu Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formaları giydi.

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Cucurella'nın Transfermarkt değeri ise 28 milyon euro.

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

İspanyol sol bek bu sezon 7 maçta forma giydi.

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