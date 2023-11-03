Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino gidecek o gelecek

Galatasaray'da sol bek için yeniden çalışmalar başladı.
Galatasaray'da sol bek için yeniden çalışmalar başladı.
Sarı-kırmızılı ekibi ocak ayında hareketlilik bekliyor.
Sezon başında kadroya katılan Angelino beklentilerin altında kaldı.
Cimbom şimdiden sözleşme fesih görüşmeleri başladı.
Sarı-kırmızılılar İspanyol sol bekin ikinci yarıdaki maaşı olan 1.15 milyon euro'yu da ödeyerek karşılıklı fesih istiyor.
Angelino forma bulamadığı için ayrılmaya hazır.
Leipzig'in ikna edilmesi için görüşmeler yapılıyor.
Angelino ile yollar ayrılacak ve devre arasında da üst düzey bir sol bek alınacak.
Temas kurulan ilk isim Chelsea'de bu sezon formasını kaybeden Marc Cucurella...
Cucurella kısa boyuna rağmen stoperde de oynayabiliyor.
İspanyol sol bek vatandaşı Angelino'ya göre çok daha defansif bir isim.
Teknik direktör Okan Buruk'un da tercihleri arasında başı çekiyor.
25 yaşındaki oyuncu Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formaları giydi.
Cucurella'nın Transfermarkt değeri ise 28 milyon euro.
İspanyol sol bek bu sezon 7 maçta forma giydi.
Tecrübeli oyuncu bu mücadelelerde skor katkısı yapamadı.