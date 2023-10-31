Haberler Galatasaray Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle büyük yankı uyandıran Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Tanguy Ndombele olmuştu. Satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiralanan Fransız yıldızla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 12:22
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Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını müzesine götüren ve bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekti.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Cimbom; Icardi, Zaha, Ziyech, Angelino, Tete ve Sanchez gibi yıldız isimlerin kadrosuna kattı.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Galatasaray'ın renklerine bağladığı ve transferiyle en çok konuşulan isimlerden biri de Tanguy Ndombele oldu.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Sarı-kırmızılılar, eylül ayında Tottenham forması giyen Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon avro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin Evro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Tottenham'dan sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki futbolcu istenen katkıyı veremedi.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Şu ana kadarki performansıyla geçer not alamayan Ndombele ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

BURUK İKİ KEZ VETO ETTİ

Aslan'ın transfer penceresinin kapanmasına saatler kala renklerine bağladığı Ndombele'yi teknik direktör Okan Buruk'un iki kez veto ettiği öne sürüldü.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Psikolojik ve mental açıdan gelen raporları inceleyen Buruk'un, Kongo kökenli Fransız futbolcuyu aslında tercih etmediği ancak Lazio'dan alınması planlanan Matias Vecino'nun transferinin gerçekleşmemesi sonrası 26 yaşındaki oyuncuya imza attırıldığı öğrenildi.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

G.Saray, Ndombele'nin bonservisini 5 sezona yayılmış, eşit taksitler halinde toplam 15 milyon Euro'ya alabilme hakkına sahip.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

SKOR KATKISI YOK

Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan ve 123 dakika süre alabilen Ndombele, skora katkı yapamadı.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Ligde 1 maçta ilk 11'de başlayan Ndombele, Galatasaray taraftarlarına da hayal kırıklığı yaşatmış durumda.

Ndombele ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Galatasaray'a transferi...

Geçen sezon Napoli'de oynayan Ndombele'nin, Cimbom ile kontratı sezon sonunda bitecek.

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