Galatasaray Konteyner Kenti’nde Cumhuriyetin 100. yılı kutlandı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Kılavuzlu mevkiinde yaptırılan ve 600 konteynerden oluşan kentte Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında konteyner kentin ortasına çocuklar için oyun grupları yerleştirildi. Çocuklar, oyun guruplarıyla doyasıya eğlenirken; Maraş dondurması, Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Galatasaray'ın Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırlattığı tişörtlerinin de dağıtıldığı etkinliğe Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan da katıldı.

Erden Timur, konteyner kentte kalanların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar Timur ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, forma ve futbol topu imzalattı. Etkinlikte çocukların eğlendiğini ve yüzlerinin güldüğünü gören Timur, programı organize edenlere teşekkür ederken, 6 Şubat'ta yaşanan büyük acının ardından çocukları mutlu görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılının Türkiye'nin her yerinde coşkuyla kutlandığını, bu coşkuyu depremzedelerle birlikte yaşamak için Kahramanmaraş'a geldiğini belirten Erden Timur, şunları söyledi:

"Burada çok acılı zamanlar yaşandı. Toplum olarak üstesinden gelmeye çalıyoruz. Biz de o yüzden 100'üncü yılı burada kutlayalım istedik. Galatasaray ile bir vakfın işbirliğinde yapılan bir yerdeyiz. 100'üncü yaşını kutlayan genç bir cumhuriyetimiz var aslında. Yarın da yeni yüzyılın ilk günü, o yüzden umudu konuşmak lazım. Yapacak çok şeyimiz var. Türk Milleti olarak gerçekten çok şeyi hak ediyoruz. İnşallah dayanışmanın, birliğin, beraberliğin olduğu, dünyada barışın olduğu, şu an aynı anda cumhuriyetimizi kutluyoruz ama çok büyük acılar yaşanıyor Filistin'de. İnşallah insanlığın, dünyanın duyarsız kalmadığı herhangi bir acıya, dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, hangi toplum, hangi dinden, hangi ırktan yaşıyor olursa olsun, herkesin birbirine sahiplendiği, onların temenni olarak kalmadığı bir yüzyılın başlangıcı olsun. Sadece Türkiye'nin yüzyılı değil, dünyanın da bu anlamda bir aydınlanma yüzyılı olsun inşallah."

Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'ın Kahramanmaraş Temsilcisi Mustafa Karapınar ise, depremin ilk gününden itibaren Galatasaray'ın depremzedelerin yanında yer aldığını belirterek, "Deprem anından itibaren Galatasaray burada resmen bir üst kurdu. Burada hem ayni, hem de kalıcı ve geçici barınma imkanları sağlamak için çalışmalara başlamıştı. Biz de o günden bu yana bu çalışmaları koordine ediyoruz. Şu anda Galatasaray Konteyner Kenti'nde bulunuyoruz ve burada yaklaşık 1500 kişi yaşıyor. Bunun da yaklaşık 3'te 1'i çocuk olunca biz bu bayramı çocuk panayırına çevirmek istedik. Buraya bir çadır kurup içerisindeki oyun gruplarıyla tüm gün aileleri ile birlikte gelip hem eğelenecekleri hem de ikramlar ve hediyelerle mutlu olacağı imkân sağladık, çok mutluyuz" diye konuştu.