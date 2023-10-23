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GALATASARAY HABERLERİ - Ertuğrul Arslan'dan Erden Timur'un iddialarına yanıt!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Raportörü Ertuğrul Arslan'la ilgili ortaya attığı iddialar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Arslan, da Timur'un sözlerine yanıt verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 16:17 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 16:26
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GALATASARAY HABERLERİ - Ertuğrul Arslan'dan Erden Timur'un iddialarına yanıt!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde A Spor'da katıldığı canlı yayında Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Raportörü Ertuğrul Arslan'la ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Timur, "PFDK geçen sezon bize blok kapatma cezası olarak en az 43 blok kapattı. Fenerbahçe'ye verilen ceza en yüksek 11 blok idi. TFF Temsilciler Kurulu'nda olan kişi Ertuğrul Arslan, Koç Holding çalışanı. Bu kişinin geldiği her maçta biz ceza alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Timur'un sözlerine Arslan'dan yanıt geldi. Beyaz TV'ye konuşan Ertuğrul Arslan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İŞİMİZİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

2018 ve 2019'da Galatasaray'ın birçok maçına gittim. Her stada gidiyorum. 2020 yılında temsilci olarak başladım. Emekli olduktan sonra zamanımız da müsait, daha sık Riva'ya gidip gelmeye başladık.

Kurullarda huzur hakkı gibi bir para veriyorlar bize. Bu paranın bir karşılığı olsun diye biz de gidiyoruz maçlara. Denetlemeye çalışıyoruz, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Böyle şeyler çıkıyor ortaya.

"SAÇMA SAPAN ŞEYLER"

Şimdi blok kapatmadan, Trabzonspor maçından bahsediyor ya... Çağırsınlar oraya gelen temsilcileri desinler 'Bu adam size herhangi bir telkinde bulundu mu?' Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz öyle bir şeylere girersek, adam üç gün sonra seni şikayet eder. Saçma sapan şeyler. Koç Holding'de çalışıyormuşuz, hatta halen çalışıyormuşuz.

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