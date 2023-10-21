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Lucas Torreira: Bu formanın ağırlığını bilerek oynamalıyız!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken maçın ardından sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira dikkat çeken açıklamara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 21:42
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Lucas Torreira: Bu formanın ağırlığını bilerek oynamalıyız!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken maçın ardından sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira dikkat çeken açıklamara yer verdi.

İŞTE TORREIRA'NIN AÇIKLAMALARI:

İlk yarının sonlarına doğru zorlanmaya başladık. Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık. Önemli olan kazanmak, taraftarı mutlu etmek ve Beşiktaş'a karşı 3 puanı almaktı.

Sahaya çıktığımızda gururlanıyoruz. Taraftarın tutkusu bize çok hoş hissettiriyor. Bu forma çok önemli, bunun ağırlığını bilerek oynamalıyız. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler almamız gerekiyor. İki kulvarda taraftarların desteğiyle devam ediyoruz.

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