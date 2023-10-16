Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Yarıştığı iki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yarıştığı iki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Özellikle son iki sezonda kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla ses getiren sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
Yönetim, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle hem üst üste ikinci lig şampiyonluğunu kazanmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarına başlayan Galatasaray, teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlerle de yollarını ayıracak.
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerin başındaysa Victor Nelsson geliyor.
25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Danimarka basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yedek olmaktan rahatsız olduğunu belirten Nelsson, forma giyemediği takdirde Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi.
Yönetim ise Nelsson'un bu açıklaması sonrası ara transfer döneminde oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Galatasaray'da Victor Nelsson'un devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Danimarkalı stoperle birlikte bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
SERGIO OLIVEIRA YOLCU
Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan ve kazanılan şampiyonlukta büyük katkısı olan Sergio Oliveria, bu sezon gözden düştü.
Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli futbolcunun sezon öncesi takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Takvim'in haberine göre; takımda kalan tecrübeli oyuncu, ocak ayında büyük ihtimalle Galatasaray'dan ayrılacak.
Yönetimin tıpkı Nelsson'da olduğu gibi Oliveira için gelen teklifleri de değerlendirmeye alacağı kaydedildi.
Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta görev yaptı.
31 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-kırmızılı yönetimin Oliveira'nın yerine 8 numara arayışlarına şimdiden başlamış durumda.
Başta Belçikalı oyuncu Youri Tielemans olmak üzere birçok alternatifin bulunduğu ifade ediliyor.
Sergio Oliveira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gözüküyor.