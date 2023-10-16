Haberler Galatasaray Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmaları şimdiden başladı. Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollarını ayıracak. Danimarka basınına yaptığı açıklamalarda gündem olan Victor Nelsson'a gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Cimbom'da Nelsson ile birlikte bir ayrılık daha yolda. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 11:51 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 11:52
Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Yarıştığı iki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Özellikle son iki sezonda kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla ses getiren sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Yönetim, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle hem üst üste ikinci lig şampiyonluğunu kazanmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Bu doğrultuda arayışlarına başlayan Galatasaray, teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlerle de yollarını ayıracak.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerin başındaysa Victor Nelsson geliyor.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Danimarka basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Yedek olmaktan rahatsız olduğunu belirten Nelsson, forma giyemediği takdirde Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Yönetim ise Nelsson'un bu açıklaması sonrası ara transfer döneminde oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Galatasaray'da Victor Nelsson'un devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Danimarkalı stoperle birlikte bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

SERGIO OLIVEIRA YOLCU

Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan ve kazanılan şampiyonlukta büyük katkısı olan Sergio Oliveria, bu sezon gözden düştü.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli futbolcunun sezon öncesi takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Takvim'in haberine göre; takımda kalan tecrübeli oyuncu, ocak ayında büyük ihtimalle Galatasaray'dan ayrılacak.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Yönetimin tıpkı Nelsson'da olduğu gibi Oliveira için gelen teklifleri de değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta görev yaptı.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

31 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Sarı-kırmızılı yönetimin Oliveira'nın yerine 8 numara arayışlarına şimdiden başlamış durumda.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Başta Belçikalı oyuncu Youri Tielemans olmak üzere birçok alternatifin bulunduğu ifade ediliyor.

Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Herkes Nelsson derken...

Sergio Oliveira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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