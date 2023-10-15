Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mali genel kurulda ilgilendiği konulara açıklık getirmek zorunda kaldığını söyledi. "Hep giderlerden sorumlu tutuluyorum" diyen Erden Timur şunları söyledi: Bunu ifade edilmediği için özür dileyerek kendim söylemek zorundayım. Ben sadece gider üreten şey yapmıyorum. Son 3 aydır sponsorluk kısmıyla ilgileniyorum. Kombine ve bilet kısmıyla ilgilendim. FLORYA, Kemerburgaz, Mecidiyeköy projeleri ile başından sonuna ilgilendim. Sportif AŞ'nin banka ilişkileri, nakit akışı ilişiklerini Dursun başkanımızla birlikte çalışıyorum. Bunu ben söylemek zorunda kaldığım için de özür diliyorum. Sadece bilerek söylenmediği için gücüme gidiyor. Çünkü bilerek söylenmiyor. Maalesef bugün bunu kanıya net olarak anladım. Bir şey yapmaya çalışıyorum, layıkıyla veya değil" diye konuştu.

YÜKÜMLÜLÜK 6.7 MİLYON TL

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur dünkü kongrede, mali konularda sunum gerçekleştirdi. Timur, "Toplam yükümlülüklerimiz 9 milyar 500 milyon TL... Aslında gerçek yükümlüğümüz 6 milyar 693 milyon TL. Bu yükümlülüklerimizde sözleşmelerimizin kimisi 5 seneyi, vadelerimizin kimisi 6 seneye varıyor. Onların tamamını içeriyor. Yaklaşık 4 senelik yükümlüğümüzün toplamı 6 milyar 693 milyon TL" dedi.