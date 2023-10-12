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Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

Wanda Nara, Galatasaray'ın ara transfer döneminde PSG'den 10 milyon euroya bonservisi aldığı Mauro Icardi için flaş itiraflarda bulundu. Wanda, yıldız oyuncuyla olan evlilik hayatları, transfer süreci ve hastalığına dair konuştu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:52 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 12:16
Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

İtalyan basını Real Betis'in yıldız futbolcuyu listesine eklediğini yazdı.

Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

UÇAKTA ÇOK SİNİRLENDİ

Mauro İcardi ile Wanda Nara arasında yine kriz çıktı.

Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

Arjantin basınında yer alan haberde; Wanda Nara'nın Arjantin'de ünlü şarkıcı LGante ile buluştuğu ve bu gelişmeyi Antalya dönüşü uçakta öğrenen İcardi'nin çok sinirlendiği iddia edildi. Takım arkadaşlarının İcardi'yi sakinleştirmeye çalıştığı da belirtildi.

Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, Oggi dergisine röportaj verdi.

Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

Wanda Nara, Aile yaşantısı, yaz transfer dönemindeki yaşananlarla ilgili flaş bir açıklamalar yaptı.

Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

Wanda Nara, İtalya'nın yemeklerini, insanlarını ve arkadaşlarını özlediğini söyleyen Wanda Nara, "Mauro futbolu bıraktığında Ticino'daki kır evimizde yaşayacağız" dedi.

Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

"HASTALIĞIMI BİR GÜN AÇIKLAYACAĞIM"
Hastalığı hakkında konuşan Wanda, Hemşireler gözyaşları içinde bana doğru koştuğunu gördüğümden beri hastalığımı kabullenemedim.

Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

Hastalığımı bir gün söyleyeceğim, bu durumu aynı hastalığı yaşayanlara da yardımcı olmak için. Eğer hastalığı kendime saklıyorsam, bu aynı zamanda acınmaktan kaçınmak içindir. Hastalık bana bazı şeylerin gerçekten önemli olduğunu anlamamı sağladı. Çocuklarımla elimden geldiğince çok zaman geçiriyorum ve onları dadılar olmadan tek başıma büyüttüğüm için mutluyum." dedi.

Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

"MAURO VE BEN DAHA AÇ GÖZLÜ OLDUK"

Sağlığı satın alabilecek para yok. Mauro ve ben daha az açgözlü olduk. Bu yaz kendisine çok ama çok daha fazla para kazandıracak bir kulübe gidebilirdi ama biz İstanbul'da kaldık ve orada çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

İstanbul'da mutlu olduğunu söyleyen Wanda Nara, "Mauro'nun maaşının mükemmel olduğunu söylüyorum (Galatasaray'da yılda 10 milyon euro kazanıyor). Paris'te yaşadık ve şimdi İstanbul'dayız: iki harika şehir.

Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

SORU - Bir çift olarak, iddia edilen ihanetler, ayrılıklar ve tartışmalar da dahil olmak üzere her zaman tartışma halindesiniz. Nasıl üstesinden geliyorsunuz?

"İHANET ETMEDİM"

Evlilik hayatları hakkında konuşan Wanda, "Dedikodu programlarında çalıştım, dinamikleri ezbere biliyorum, dalga beni bunaltmıyor, nasıl başa çıkabileceğimi biliyorum.

Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

Mauro ile güçlüyüz, başkalarının ne dediğini dinlemeyiz. Sizi temin ederim ki hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Bu dünyada. ne olursa olsun yanımda bir partner, bir arkadaş, onun gibi ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum.

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