Wanda Nara'dan Icardi ve transfer itirafı! "Galatasaray'daki sözleşmesi..."

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi performansıyla taraftarları mutlu etmeye devam ediyor.
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi performansıyla taraftarları mutlu etmeye devam ediyor.
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Sarı kırmızılıların sezon başında PSG'den bonservisini aldığı yıldız oyuncu, gollerine devam ederken birçok yıldız golcüyü geride bıraktı.
REAL BETİS PEŞİNDE
Arjantinli süper yıldız, Galatasaray'daki performansıyla birlikte Avrupa takımlarını yeniden peşine taktı.
İtalyan basını Real Betis'in yıldız futbolcuyu listesine eklediğini yazdı.
UÇAKTA ÇOK SİNİRLENDİ
Mauro İcardi ile Wanda Nara arasında yine kriz çıktı.
Arjantin basınında yer alan haberde; Wanda Nara'nın Arjantin'de ünlü şarkıcı LGante ile buluştuğu ve bu gelişmeyi Antalya dönüşü uçakta öğrenen İcardi'nin çok sinirlendiği iddia edildi. Takım arkadaşlarının İcardi'yi sakinleştirmeye çalıştığı da belirtildi.
Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, Oggi dergisine röportaj verdi.
Wanda Nara, Aile yaşantısı, yaz transfer dönemindeki yaşananlarla ilgili flaş bir açıklamalar yaptı.
Wanda Nara, İtalya'nın yemeklerini, insanlarını ve arkadaşlarını özlediğini söyleyen Wanda Nara, "Mauro futbolu bıraktığında Ticino'daki kır evimizde yaşayacağız" dedi.
"HASTALIĞIMI BİR GÜN AÇIKLAYACAĞIM"
Hastalığı hakkında konuşan Wanda, Hemşireler gözyaşları içinde bana doğru koştuğunu gördüğümden beri hastalığımı kabullenemedim.
Hastalığımı bir gün söyleyeceğim, bu durumu aynı hastalığı yaşayanlara da yardımcı olmak için. Eğer hastalığı kendime saklıyorsam, bu aynı zamanda acınmaktan kaçınmak içindir. Hastalık bana bazı şeylerin gerçekten önemli olduğunu anlamamı sağladı. Çocuklarımla elimden geldiğince çok zaman geçiriyorum ve onları dadılar olmadan tek başıma büyüttüğüm için mutluyum." dedi.
"MAURO VE BEN DAHA AÇ GÖZLÜ OLDUK"
Sağlığı satın alabilecek para yok. Mauro ve ben daha az açgözlü olduk. Bu yaz kendisine çok ama çok daha fazla para kazandıracak bir kulübe gidebilirdi ama biz İstanbul'da kaldık ve orada çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da mutlu olduğunu söyleyen Wanda Nara, "Mauro'nun maaşının mükemmel olduğunu söylüyorum (Galatasaray'da yılda 10 milyon euro kazanıyor). Paris'te yaşadık ve şimdi İstanbul'dayız: iki harika şehir.
SORU - Bir çift olarak, iddia edilen ihanetler, ayrılıklar ve tartışmalar da dahil olmak üzere her zaman tartışma halindesiniz. Nasıl üstesinden geliyorsunuz?
"İHANET ETMEDİM"
Evlilik hayatları hakkında konuşan Wanda, "Dedikodu programlarında çalıştım, dinamikleri ezbere biliyorum, dalga beni bunaltmıyor, nasıl başa çıkabileceğimi biliyorum.
Mauro ile güçlüyüz, başkalarının ne dediğini dinlemeyiz. Sizi temin ederim ki hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Bu dünyada. ne olursa olsun yanımda bir partner, bir arkadaş, onun gibi ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum.
Onunla binlerce kez yeniden evlenirdim. Ve birbirimizi asla bırakmayacağız." dedi.