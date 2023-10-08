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Her yerde Icardi

Ali Sami Yen, Old Trafford, Antalya... İcardi için fark etmiyor, Tangocu her yerde golünü atıyor. Dün de ağları sarsan İcardi, Diagne’ye ait olan en kısa sürede 30 gole ulaşma rekorunu da kırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 06:50
Her yerde Icardi

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro İcardi için yer, zaman, mekan fark etmiyor. Tangocu, Ali Sami Yen, Old Trafford, Antalya demeden her yerde golünü atıyor... Dün de Antalyaspor karşısında etkili bir oyun ortaya koyan 30 yaşındaki golcü, 87. dakikada Dries Mertens'in şık pasını muhteşem bir vuruşla bitirdi ve Galatasaray'ı maçta 2-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda Mauro İcardi için bir rekor anlamı da taşıyor. Tangocu, Mbaye Diagne'ye ait olan 33 maçta 30 gole ulaşan oyuncu rekorunu 32 maçta 30 gole ulaşarak kırdı.

SÜPER LİG'İN GOL KRALI

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı ayrıca, ligdeki sekizinci maçında sekizinci golünü atmış oldu. Geçen haftaki Ankaragücü karşılaşmasını pas geçen ve 13 maç üst üste ilk 11'de çıktığı karşılaşmada gol atma serisini sonlandıran Mauro İcardi, bu sezon ise toplamda 12. golünü attı ve Sanchez'in golünde de pası veren isim olarak ilk asistini yaptı. 30'luk yıldız, bu gollerin üçünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 1'ini de Şampiyonlar Ligi gruplarında attı. Icardi, Süper Lig'de de gol krallığı yarışında şu an zirvede bulunuyor.

ATTIĞIM GOLLER ÖNEMLİ

Icardi, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi ve "İlk yarı daha iyi işler yapabilirdik. İkinci yarıya çok enerjik başladık. Çok motiveydik ve kazanmaya devam ediyoruz. Şahsi olarak benim adıma gollerim çok önemli. Geçen sene de şampiyonluğa gollerimle katkıda bulundum. Bir proje var ve kazanmak çok önemli. Bunun için de gol atmak gerekiyor" dedi.

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