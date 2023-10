Son imparator Okan Buruk

Geçen sezon Galatasaray'ın başına gelen Okan Buruk, sarı-kırmızılıları 13'üncü bitirdiği sezonun ardından şampiyonluğa ulaştırdı. Ardından sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıdı. Bu da yetmedi, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İngiliz devi Manchester United'ı deplasmanda deviren ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti. Okan Buruk, kariyerinde de ikinci kez ManU'yu devirdi, daha önce de 2020-21'de Başakşehir'le Ada temsilcini 2-1 yenmişti. Okan Buruk maç sonu ise şunları söyledi: "Çok mutluyuz. Deplasmanda Manchester United'ı yendik, 4 puanla ikinciyiz. Ana mutluluğumuz bir Türk takımımın, Old Trafford'da kazanması! Bu Türk futbolu için önemli. Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde, uzun yıllar hep bunları yaptı. Benim ikinci galibiyetim M.United'a karşı teknik direktör olarak. Cesurca oynadık. Amacımız gruptan çıkmak. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık."

TARAFTARLARDAN DESTEK

Mancester United maçı için İngiltere'ye giden Galatasaraylı taraftarlar, dev mücadelenin başlamasına saatler kala The Old Wellington caddesi üzerinde buluştu. Ada'nın çeşitli bölgelerinden gelen Türk futbol severler de İstanbul'dan gelenlere destek verdi. Hep birlikte marşlar söyleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, 74 bin 310 seyirci kapasiteli Old Trafford stadyumuna doğru hareket etti. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala stada giren taraftarlar, ısınmaya çıktıkları andan itibaren Galatasaraylı futbolculara destek verdi. 90 dakika boyunca hiç susmayan sarı-kırmızılı futbolseverler, "4 sene üst üste şampiyon olduk, Avrupa'nın kralı olduk, Avrupa Avrupa duy sesimizi işte bu cimbomun ayak sesleri" tezahüratıyla ve İcardi'nin golünden sonra "Aşkın olayım" şarkısını söyleyerek Old Trafford'u inletti.

OLD TRAFFORD'DA 3'LÜ

Galatasaraylı futbolcular, muhteşem zafer sonrası RAMS Park'ta her maç sonrası taraftara 3'lü çektirme adetini, Ol Trafford'da 90 dakika boyunca destek veren seyircisiyle de yerine getirdi. Hep birlikte tribüne giden sarı-kırmızılılar, taraftarlarla birlikte 3'lü çekti.

ÜLKE PUANINDA ARAYI AÇIYORUZ

Galatasaray, Manchester United zaferiyle birlikte 2 puan alıp ülke puanına 0.50 puan daha ekledi. Türkiye'nin 33.850 olan puanı 34.350'ye çıktı. Türkiye'yi takip eden ülkelerden Avusturya'nın temsilcisi Salzburg, evinde R.Sociedad ile karşılaştı. Salzburg maçı 2-0 kaybetti ve bu hafta Avusturya'nın ülke puanına katkı sağlayamadı.

PSG'DEN SONRA ASLAN

Şampiyonlar Ligi'nde son 10 yılda Manchester United'a Old Trafford'da 3 gol atan takımlar arasına sadece iki takım katıldı. Bunlardan biri Fransız devi PSG, diğeri de Galatasaray oldu.