Galatasaray'ın grubunda 2. hafta maçları tamamlandı! İşte güncel puan durumu...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United ile karşılaştı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United ile karşılaştı.
Mücadeleyi Cimbom 3-2 kazandı.
Sarı-kırmızılıların gollerini 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Manchester United'in gollerini ise 17. dakika ve 67. dakikada Rasmus Hojlund attı.
A Grubu'nun diğer maçında ise Kopenhag ve Bayern Münih karşılaştı.
Mücadeleyi Alman temsilcisi, 67. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Mathys Tel'in golleriyle 2-1 kazandı.
3- Kopenhag: 1 puan
4- Manchester United: 0 puan