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Galatasaray'ın grubunda 2. hafta maçları tamamlandı! İşte güncel puan durumu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu 2. maçında Manchester UnitedOld Trafford'da 3-2 devirdi. Mücadele sonrasında grubun puan durumu belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 00:16
Galatasaray'ın grubunda 2. hafta maçları tamamlandı! İşte güncel puan durumu...

Bu sonuçlarla A Grubu'ndaki sonuçlar işte şöyle...

Galatasaray'ın grubunda 2. hafta maçları tamamlandı! İşte güncel puan durumu...

1- Bayern Münih: 6 puan

Galatasaray'ın grubunda 2. hafta maçları tamamlandı! İşte güncel puan durumu...

2- Galatasaray: 4 puan

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