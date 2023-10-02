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GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından olan sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Yapacağı takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan Cimbom'da takımdan gönderileceği konuşulan isimlerin başında Victor Nelsson geliyor. Danimarkalı stoper, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. Davinson Sanchez transferi sonrası ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Nelsson ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 09:38
GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

23. kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Aslan birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak adından sıkça söz ettirdi.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Galatasaray, Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Ndombele ve Sanchez takviyeleriyle dünya çapında ses getirdi.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Yaptığı transferlerle rakiplerine gözdağı veren sarı-kırmızılılar, teknik heyetin kadroda düşünmediği çok sayıda isimle de yollarını ayırdı.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başında Victor Nelsson geliyor.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Danimarkalı savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

24 yaşındaki futbolcunun adı takım arkadaşı Sacha Boey ile birlikte çok sayıda kulüple anıldı.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Davinson Sanchez transferiyle birlikte ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulna Danimarkalı stoperle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

TOTTENHAM TEKLİF YAPACAK

Tottenham, ocak ayında Victor Nelsson için harekete geçecek.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

TeamTalk'ın verdiği habere göre; Premier Lig ekibi, Galatasaray'ın stoperi için ocakta teklif yapacak.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Tottenham'ın bu transferi ne kadara mal olursa olsun bitireceği konuşuluyor.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

CİMBOM 25 MİLYON EURO'DAN KAPIYI AÇACAK

Galatasaray'ın ise kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Danimarkalı savunmacı ile Arsenal ve Wolves de ilgileniyor.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Sarı-kırmızılılar bu yaz Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağlamış ve kulüpler arasında iyi bir bağlantı kurulmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Bu yüzden Victor Nelsson'un transferinde anlaşma sağlanma ihtimali yüksek görülüyor.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Victor Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Danimarkalı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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