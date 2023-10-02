GALATASARAY HABERİ - Transfer bombası patlıyor! Victor Nelsson dünya devine

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
23. kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Aslan birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak adından sıkça söz ettirdi.
Galatasaray, Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Ndombele ve Sanchez takviyeleriyle dünya çapında ses getirdi.
Yaptığı transferlerle rakiplerine gözdağı veren sarı-kırmızılılar, teknik heyetin kadroda düşünmediği çok sayıda isimle de yollarını ayırdı.
Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başında Victor Nelsson geliyor.
Danimarkalı savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.
24 yaşındaki futbolcunun adı takım arkadaşı Sacha Boey ile birlikte çok sayıda kulüple anıldı.
Davinson Sanchez transferiyle birlikte ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulna Danimarkalı stoperle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
TOTTENHAM TEKLİF YAPACAK
Tottenham, ocak ayında Victor Nelsson için harekete geçecek.
TeamTalk'ın verdiği habere göre; Premier Lig ekibi, Galatasaray'ın stoperi için ocakta teklif yapacak.
Tottenham'ın bu transferi ne kadara mal olursa olsun bitireceği konuşuluyor.
CİMBOM 25 MİLYON EURO'DAN KAPIYI AÇACAK
Galatasaray'ın ise kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı belirtiliyor.
Sarı-kırmızılılar bu yaz Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağlamış ve kulüpler arasında iyi bir bağlantı kurulmuştu.
Bu yüzden Victor Nelsson'un transferinde anlaşma sağlanma ihtimali yüksek görülüyor.
Victor Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 maça çıktı.
Danimarkalı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro.