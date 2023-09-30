GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Galatasaray'da geçen sezonki lig şampiyonluğunun başrol oyuncuları arasında Kerem Aktürkoğlu da yer almaktaydı.
Galatasaray'da geçen sezonki lig şampiyonluğunun başrol oyuncuları arasında Kerem Aktürkoğlu da yer almaktaydı.
Milli futbolcu ligde 9 kez fileleri havalandırırken, 12 kez gol pası vererek asist kralı olmayı başardı.
24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.
Lig ve Avrupa'da toplam 13 maça çıkan Kerem, 4 gol 7 asistlik bir katkı sağladı.
Başarılı oyuncu, formuyla Avrupa'da da adından söz ettirdi.
Söz konusu yazıda Kerem'in, Hollanda devinin mevcut oyuncularından daha iyi gelişim gösterdiğine de dikkat çekti.
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, geçen yaz Ajax'ta Sven Mislintat'ın listesinde üst sıralarda yer alıyordu.
Son yıllarda Türkiye'de olağanüstü bir yükseliş gösterdi ve üçüncü ligden Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kadar yükseldi.
Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'da tutma kararı şu ana kadar Galatasaray için iyi işliyor gibi görünüyor.
Golcü oyuncu Mauro Icardi ile birlikte Süper Lig'in en tehlikeli ikilisini oluşturuyor.
Hollanda merkezli transfer analiz sitesi Footballtransfers, yaz transfer döneminde Ajax'ın Kerem için 15 milyon euro teklif ettiğini, ancak Kerem'in takımda kaldığını hatırlattı.
Ancak bu başarılı ikilinin, önümüzdeki kış sonu gelebilir.
Kerem, hâlâ yurt dışındaki birçok üst düzey kulübün radarında. Galatasaray için değerini her hafta kanıtlayan sol kanat oyuncusu için kulüplerin ocak ayında sıraya girmesi ihtimal dışı değil.
Ajax Chuba Akpom, Georges Mikautadze ve Carlos Forbs gibi daha düşük seviyede başarılı olan oyuncuları tercih ederken, Kerem ise Süper Lig'de her hafta klasını kanıtlıyor.
Sağ kanatta da oynayabilen Aktürkoğlu, Ajax'ın mevcut transferlerinden çok daha ileride.
Kerem Aktürkoğlu'nun ileri uçtaki diğer pozisyonlarda da oynayabildiği göz önüne alındığında, 22 kez milli olan oyuncu Steijn'ın takımına gayet iyi uyum sağlayabilir.
Başlangıçta Ajax'ın oyun tarzına uyum sağlamakta zorlanacağı gerçeğine rağmen Kerem, Ajax'ı beladan kurtarmak için her şeye sahip.
Amsterdam ekibi geçen yaz Aktürkoğlu için 15 milyon avro ödemeye hazırdı.
Ajax önümüzdeki kış Aktürkoğlu için bir girişimde daha bulunmak isterse, muhtemelen daha yüksek bir fiyat etiketini hesaba katmak zorunda kalacak.