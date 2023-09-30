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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Son dakika Galatasaray haberleri: Attığı gol ve yaptığı asistlerle Galatasaray'ı sırtlayan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Avrupa'da da yankı buldu. Hollanda basını, milli oyuncuyu mercek altına alırken, Ajax'a gerçekleşmeyen transferine de değindi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 11:50
ARDA AKDENİZ
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Galatasaray'da geçen sezonki lig şampiyonluğunun başrol oyuncuları arasında Kerem Aktürkoğlu da yer almaktaydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Milli futbolcu ligde 9 kez fileleri havalandırırken, 12 kez gol pası vererek asist kralı olmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Lig ve Avrupa'da toplam 13 maça çıkan Kerem, 4 gol 7 asistlik bir katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Başarılı oyuncu, formuyla Avrupa'da da adından söz ettirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Söz konusu yazıda Kerem'in, Hollanda devinin mevcut oyuncularından daha iyi gelişim gösterdiğine de dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

İŞTE O YAZI:

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, geçen yaz Ajax'ta Sven Mislintat'ın listesinde üst sıralarda yer alıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Son yıllarda Türkiye'de olağanüstü bir yükseliş gösterdi ve üçüncü ligden Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kadar yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'da tutma kararı şu ana kadar Galatasaray için iyi işliyor gibi görünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Golcü oyuncu Mauro Icardi ile birlikte Süper Lig'in en tehlikeli ikilisini oluşturuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Hollanda merkezli transfer analiz sitesi Footballtransfers, yaz transfer döneminde Ajax'ın Kerem için 15 milyon euro teklif ettiğini, ancak Kerem'in takımda kaldığını hatırlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Ancak bu başarılı ikilinin, önümüzdeki kış sonu gelebilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Kerem, hâlâ yurt dışındaki birçok üst düzey kulübün radarında. Galatasaray için değerini her hafta kanıtlayan sol kanat oyuncusu için kulüplerin ocak ayında sıraya girmesi ihtimal dışı değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Ajax Chuba Akpom, Georges Mikautadze ve Carlos Forbs gibi daha düşük seviyede başarılı olan oyuncuları tercih ederken, Kerem ise Süper Lig'de her hafta klasını kanıtlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Sağ kanatta da oynayabilen Aktürkoğlu, Ajax'ın mevcut transferlerinden çok daha ileride.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Kerem Aktürkoğlu'nun ileri uçtaki diğer pozisyonlarda da oynayabildiği göz önüne alındığında, 22 kez milli olan oyuncu Steijn'ın takımına gayet iyi uyum sağlayabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Başlangıçta Ajax'ın oyun tarzına uyum sağlamakta zorlanacağı gerçeğine rağmen Kerem, Ajax'ı beladan kurtarmak için her şeye sahip.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Hollanda basınında! Ajax bin pişman

Amsterdam ekibi geçen yaz Aktürkoğlu için 15 milyon avro ödemeye hazırdı.

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