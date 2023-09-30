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GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Ankaragücü maçı ile devam ediyor. 7. haftada oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. RAMS Park Stadyumu'ndaki maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Kazımcan Karataş dışında eksik bulunmuyor. Ankaragücü'nde ise 3 isim oynayamayacak. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:51
GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Galatasaray ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Cem, Morutan, Rodrigues, Efkan, Bajic

LİGDE SON 5 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

SON 19 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ICARDI SON 5 LİG MAÇINDA 7 GOL ATTI

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak. Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 gol kaydetti. Icardi, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.

TEK EKSİK KAZIMCAN KARATAŞ

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - MKE Ankaragücü karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

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