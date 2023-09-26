Galatasaray'da Sacha Boey İstanbulspor galibiyeti sonrası konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme karşılaşmasında Galatasaray İstanbulspor'a konuk oldu.

Sarı kırmızılılar, Icardi'nin golüyle 1-0 kazandı.

Sacha Boey, karşılaşma sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Yaptığım çalışmalarla takıma en fazla faydayı vermeye çalışıyorum. Performansımı yükseltmeye çalışıyorum. Önemli olan kazanmamız ve kazanıyoruz. "Taraftarlara çok çok teşekkür ediyorum. Maksimum derecede onların gurur duyacağı bir takım olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ROTASYON ETKİLEMİYOR"

Rotasyon hakkında konuşan Boey, "Açıkçası rotasyon oyuncuları etkilemiyor. Bazı oyuncular girip çıksa da dengemizi bozmuyor. Herkes birbirini tanıyor ve iyi oynuyor." dedi.