Zaniolo isyan etti

Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya'nin Ukrayna'yı 2-1 yendiği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kuzey Makedonya mücadelesindeki performansı İtalya'da eleştirilerin hedefi olan Zaniolo, "Kazanmak önemliydi çünkü Kuzey Makedonya maçında gördüğümüz takım biz değildik. Teknik direktör bizden her şeyimizi sahaya yansıtmamızı istedi. Mutluyuz çünkü iyi oynadık" dedi. "Ben her zaman teknik direktör ne isterse onu yaparım, her zaman hazırım" diyen İtalyan yıldız, "Siz (Gazeteciler) beni sık sık saygısız olarak nitelendiriyorsunuz ama bu doğru değil. Oynadığım her takım için her zaman hazırım. İtalya sadece bir takım değil, bizi destekleyen koca bir ülke ve biz de onları temsil ediyoruz" sözlerini kullandı.

MOTİVE OLUYORUM

Eleştirilerin kendisini daha da hırslandırdığını belirten Zaniolo, "Eleştirileri kabul ediyorum, çünkü insanların beklentisi normal. Aslında eleştiriler beni daha iyisini yapmak ve kendimi kanıtlamam için motive ediyor" dedi.

Zaniolo'nun formasını giydiği İtalya Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda 4 maç sonunda topladığı 7 puanla İngiltere ve Ukrayna'nın ardından 3. sırada yer alıyor.