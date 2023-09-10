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Geleceğe yatırım

Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın geleceğe yönelik hamleleri de devam ediyor. Cimbom'un, Gremio'da forma giyen Bitello'yu takibe aldığı öğrenildi. Brezilya U23 takımında 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nin geniş aday kadrosunda yer bulması beklenilen futbolcu için Galatasaray'ın gözlemci görevlendirdiği ifade edildi. Brezilya basını, Gremio'nun maddi sıkıntı yaşadığına dikkat çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 06:50
Geleceğe yatırım
Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın geleceğe yönelik hamleleri de devam ediyor. Cimbom'un, Gremio'da forma giyen Bitello'yu takibe aldığı öğrenildi. Brezilya U23 takımında 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nin geniş aday kadrosunda yer bulması beklenilen futbolcu için Galatasaray'ın gözlemci görevlendirdiği ifade edildi. Brezilya basını, Gremio'nun maddi sıkıntı yaşadığına dikkat çekti.
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